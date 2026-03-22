NEC speelt Feyenoord en Ajax in de kaart tegen Heerenveen

NEC heeft zichzelf zondag geen goede dienst bewezen in de strijd om plaats twee in de Eredivisie. De succesformatie van hoofdtrainer Dick Schreuder kwam in eigen huis tegen sc Herenveen niet verder dan een gelijkspel: 2-2. NEC blijft voorlopig derde staan in de Eredivisie, met 50 punten uit 28 duels. Feyenoord en Ajax staan later vandaag tegenover elkaar in De Klassieker en kunnen beide goede zaken doen in de strijd om Champions League-voetbal. Feyenoord heeft op dit moment 52 punten uit 27 duels, Ajax heeft 47 punten uit 27 duels.

Voor NEC begon de wedstrijd al vroeg met een flinke tegenvaller. Doelman Jasper Cillessen viel namelijk al na zes minuten spelen geblesseerd uit, waardoor de 23-jarige Rijk Janse, normaal gesproken de derde keeper van de Nijmegenaren, zijn profdebuut mocht maken.

De thuisploeg wist een klein kwartier na de rentree van Janse vervolgens wel de score te openen. Heerenveen-doelman Bernt Klaverboer wist een inzet van Noé Lebreton onvoldoende te verwerken, waarna de rebound een prooi was voor Tjaronn Chery: 1-0.

NEC zat daarmee op rozen, maar Heerenveen wist de wedstrijd vervolgens nog in de eerste helft te kantelen dankzij doelpunten van Jacob Trenskow en Ringo Meerveld. De 1-2 van Meerveld in de slotminuut van de eerste helft was van grote schoonheid: de middenvelder rondde een krachtige solo vanaf eigen helft uiteindelijk vanbinnen de zestien af met een subtiel lobje.

Het betekende een tegenvaller voor NEC, maar het elftal van Schreuder begon vervolgens vol goede moed aan het tweede bedrijf en wist binnen het kwartier een gelijkmaker te forceren. Chery combineerde in de as van het veld fraai met Kodai Sano, waarna de 37-jarige vedette prachtig scoorde vanaf een meter of twintig en via de onderkant van de lat.

Het spel golfde daarna op en neer. De beste kansen waren voor NEC: Sami Ouaissa en Youssef El Kachati zetten Klaverboer aan het werk met krachtige schoten. Heerenveen leek moegestreden, maar was in de eerste minuut van de blessuretijd wel plots dicht bij de 2-3. Lasse Nordas kreeg in het strafschopgebied van NEC een vrije schietkans, maar de spits produceerde slechts een rollertje in de handen van Janse. Een winnaar kwam er uiteindelijk niet meer in Nijmegen.