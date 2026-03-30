Oufkir speelt droomdebuut voor Jong Oranje: 'Eigenlijk geen woorden voor'

breekt meer en meer door op de Nederlandse velden. Na zijn snelle transfer naar AZ, mocht de buitenspeler maandag zijn debuut maken voor Jong Oranje. Tegen Jong België (2-1) was hij direct goed voor een goal en een assist.

Oufkir gaf de cornerassist voor de openingstreffer, maar kwam vervolgens ook zelf op het scorebord. De rechtsbuiten kapte Matteo Dams (die het zeer lastig had met zijn directe tegenstander) helemaal dol en schoot raak in de verre hoek. Tim van Sintfiet van MeeMetOranje sprak met Oufkir en vroeg hem of dit een droomdebuut was "Ja, zeker. Het was een heel mooi debuut. Hier droom je van, dat je in de basis mag starten voor Jong Oranje. Mooie pot tegen België. Dat je uiteindelijk zo'n wedstrijd speelt is prachtig, daar heb ik eigenlijk geen woorden voor."

Oufkir kreeg zaterdag te horen dat hij zou gaan starten tegen de talenten van België. "Dan gaat er veel door je heen. Je gaat toch denken: hoe moet ik voetballen, hoe moet ik spelen?" De aanvaller probeerde zijn zenuwen maandag in bedwang te houden. "Voor de wedstrijd dacht ik nog: als je teveel gaat denken, Ayoub, dan ga je alleen maar druk op jezelf leggen. Dus gewoon lekker met een vrij hoofd spelen. Als ik dat doe, komt het altijd goed." Oufkir speelde een zeer sterke wedstrijd en gaat zijn debuutshirt thuis ophangen.

De Rotterdammer miste echter in de tweede helft wel een opgelegde kans om het allemaal nog mooier te maken. Vlak voor het doel kreeg hij de bal, maar schoot hij wild over. "Ik dacht dat een verdediger een sliding ging inzetten om hem te blocken, daarom schoot ik zo hard. Maar als ik de beelden terugkijk, had ik ook gewoon rustig kunnen schieten."