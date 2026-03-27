is boos na de nederlaag van Jong Oranje tegen de leeftijdsgenoten van Noorwegen. De middenvelder scoorde zelf tweemaal, maar toch verloor Oranje met 3-2. De prestaties van Oranje tot dusver in de EK-kwalificatiecyclus zijn ‘schandalig’, vindt Zechiël. Bondscoach Michael Reiziger deelt dat gevoel.

Met slechts vijf punten uit de eerste vijf wedstrijden staat Oranje op de vierde plaats in de poule, achter Israël, Bosnië-Herzegovina en Noorwegen. De eerste plaats geeft recht op directe plaatsing voor het EK 2027, maar die lijkt nu uit zicht. De tweede plek betekent deelname aan de play-offs, tenzij je de beste nummer twee van alle poules bent.

Artikel gaat verder onder video

“Dit was niet fijn”, zegt Zechiël tegen ESPN over de wedstrijd tegen Noorwegen. “Het was een lastige eerste helft en een betere tweede helft. Maar we verliezen de wedstrijd, dus daar heb je niet zoveel aan.” Het verschil tussen de beide helften was duidelijk. “In de tweede helft legden we veel meer energie in de wedstrijd. Er zat meer diepte in ons spel, meer snelheid aan de bal.”

“Maar we verdedigen gewoon niet altijd goed genoeg”, voegt Zechiël toe. “Daar profiteren zij van. Daar kwam ook de vrije trap uit voort waar ze uit scoorden (2-2, red.). Banzuzi moest ingrijpen, omdat we niet goed staan. Het doelpunt uit de corner (3-2) mag gewoon niet gebeuren. Dat kan niet en dat mag niet gebeuren.”

© ESPN

De middenvelder, die door Feyenoord wordt verhuurd aan FC Utrecht, spreekt van een onnodige nederlaag. “Het zicht op het EK is wel een beetje weg. Daarmee doel ik op plek één. Dat is de snelste weg naar het EK. Je bent heel erg afhankelijk van andere ploegen: iedereen moet verliezen van iedereen. Hoogstwaarschijnlijk gaat dat niet gebeuren”, weet de nummer 10.

“Als wij deze wedstrijd hadden gewonnen, en thuis ook van hen, dan hadden we alles in eigen hand gehad. Nu staan we een na laatste in de poule. Dat is eigenlijk gewoon om je voor te schamen. Best wel schandalig, ja, voor de potentie die in deze groep zit. Wat we steeds neerzetten op het veld, is gewoon niet goed genoeg”, erkent Zechiël.

Ook bondscoach Michael Reiziger is ontevreden. “Hij was boos”, laat de maker van twee goals weten. “Hij zei dat we ons moeten schamen, dat dit gewoon niet kan. Dit zijn de beste spelers van Nederland onder 21. In een poule waarin wij eigenlijk de beste horen te zijn, moeten we ons gewoon kwalificeren. Maar dat doen we niet en dat zijn we niet. En dat betekent dat we ons moeten schamen.”