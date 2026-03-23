René van der Gijp en zoon Nicky uitgescholden na Feyenoord - Ajax

René van der Gijp is zondag uitgescholden na de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax. De oud-voetballer liep samen met zijn zoon richting de auto, toen een groepje fans ze uitschold.

Van der Gijp bekeek De Klassieker vanuit de skybox, samen met zijn zoon Nicky en hun gezamenlijke vriend Jan Boskamp. “Toen ik na de wedstrijd met mijn zoon naar de auto liep, kwam er een groepje dat riep: ‘Vuile gore kankerjood.’ En die kleine van mij zei: ‘Dankjewel, dankjewel’, en liep vrolijk door. Die mensen zijn vrij agressief. Voor hen is het niet zomaar een potje”, zegt Van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

Wim Kieft noemt die vijandige sfeer ‘typerend bij Feyenoord – Ajax’. “Maar ook bij Ajax - PSV: die mensen maken zich er veel drukker om dan Ajax zelf. Ajacieden maken zich daar nooit zo druk om. Die supporters kennen dat gevoel van rivaliteit niet zoals Feyenoord en PSV dat wel voelen. Ze maken zich er veel minder druk om. Dat zal er ook mee te maken hebben dat Ajax een tijd lang superieur is geweest. Dat steekt natuurlijk enorm bij Feyenoord, dat begrijp ik wel.”

Zelf speelde Kieft ook voor Ajax. Merkte hij de haat vanuit de rest van het land? “Ajax werd niet overal gehaat, hoor. In de Rotterdamse contreien en in Eindhoven wel, maar bijvoorbeeld in Den Haag was het anders.”

Van der Gijp laat verder weten dat hij is geschrokken van hoe Boskamp eraan toe is. "ging eigenlijk puur om Jan Boskamp te zien, want hij ging ook weer eens naar een wedstrijd toe. Ik ben wel geschrokken van hem, want hij heeft echt een paar jassen uitgedaan. Hij heeft ongelooflijk veel pijn, zei hij, door de spierreuma die hij heeft", zegt Van der Gijp. Daarover valt meer te lezen in dit artikel.