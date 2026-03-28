Televisiekijkers verrast door eerste aflevering Football Island

28 maart 2026, 22:15   Bijgewerkt: 22:27
Foto: © Videoland
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

De eerste aflevering van Football Island, de nieuwe serie waarin ex-profvoetballers met elkaar de strijd aangaan op de Dominicaanse Republiek, is sinds zaterdag te zien op Videoland. Ook op RTL 4 werd de show zaterdagavond uitgezonden. Kijkers van het programma zijn na de eerste uitzending verrast: de reacties zijn louter positief.

Oud-voetballers Frank de Boer, Ronald de Boer, John van ’t Schip, Richard Witschge, Kenneth Perez, Ryan Babel, Wesley Sneijder, Mike Obiku, Kees Kwakman, Tom Beugelsdijk en Jan van Halst laten hun ‘luxe’ levens tijdelijk achter zich en strijden om de overwinning op het tropische eiland. Frank Evenblij is de presentator en ook ex-scheidsrechter Kevin Blom is te zien in de spelshow.

In het programma nemen de oud-topvoetballers het tegen elkaar op op de Dominicaanse Republiek. Ze strijden in wedstrijden en diverse voetbalchallenges om eten, comfort en hun plek op het eiland. Tijdens hun verblijf worden ze gevolgd en blikken ze tijdens kampvuurgesprekken terug op hun carrière.

De eerste reacties op Football Island zijn ontzettend positief. “Dat Football Island het enige is dat ik nodig heb op een rustige zaterdag, had ik niet zien aankomen”, stelt een kijker op X. Een ander reageert ook lyrisch: “Football Island is echt het grappigste nieuwe programma ever.” Lees hieronder een bundeling van positiviteit over de nieuwe Videoland-serie.

