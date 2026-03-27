Teruglezen: zo ging Jong Oranje vlak voor tijd ten onder in Noorwegen

Jong Oranje moet vanavond winnen van de leeftijdgenoten uit Noorwegen om zicht te houden op een startbewijs voor het Europees Kampioenschap Onder-21 van 2027. Na vier gespeelde wedstrijden staat de ploeg van bondscoach Michael Reiziger op een teleurstellende vierde plaats in de kwalificatiepoule, die uit vijf landen bestaat. De Noren kwamen pas drie keer in actie, maar wonnen al hun wedstrijden en zijn met negen punten dan ook koploper. Wie pakt vanavond de punten? Om 18.00 uur wordt er afgetrapt in de Lyse Arena in Stavanger, in dit blog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Jong Noorwegen - Jong Oranje.

LIVE EK-kwalificatie: Jong Noorwegen - Jong Oranje Sorteer op: Laatste Oudste 90+5' - AFGELOPEN! Daar is het laatste fluitsignaal, Jong Oranje gaat onderuit in Noorwegen: 3-2. ⚽90+1' - Noorwegen weer op voorsprong! (3-2) BREAKING Ai, Nederland krijgt het deksel op de neus! Uit een hoekschop kopt verdediger Holten in blessuretijd van dichtbij de 3-2 tegen de touwen. 🔄86' Wissel Nederland Ouaissa gaat eruit, Jaden Slory is zijn vervanger. 84' - Bijna weer Egeli Egeli zoekt weer de verre hoek, De Graaff kan er niet bij maar de bal gaat vliegt voorlangs. 82' - Foutje van de KNVB 🔄81' - Wissel Nederland Voor Zechiël zit het erop, Thom van Bergen komt er in zijn plaats nog bij. 81' - Schot Rots Rots krijgt de bal binnen de zestien, maar zijn rollertje is geen probleem voor de Noorse doelman. 80' - Weggewerkt De corner wordt bij de eerste paal verlengd, maar dan kan Jong Oranje bij de tweede paal wegkoppen. De laatste tien minuten gaan zo in, met een 2-2 tussenstand. Krijgen we nog een winnaar? 79' - Janse nuttig Van den Berg verslikt zich, maar Janse is wel attent en maakt een gevaarlijke voorzet ten koste van een corner onschadelijk. ⚽77' - Egeli schiet 'm fraai binnen (2-2) BREAKING Ai, na Zechiël maakt ook Egeli zijn tweede van de avond. De spits van Ipswich Town mikt de vrije trap over de muur in de korte kruising, De Graaff zweeft er nog wel naartoe maar kan er niet bij: 2-2. 🟨76' - Geel Banzuzi en Braude Een stevige tackle van Banzuzi levert de middenvelder geel op. Braude reageert als door een slang gebeten en gaat ook op de bon. Maar Egeli mag nu aanleggen voor een vrije trap op een meter of 20 van het doel. 73' - Van den Berg nuttig De Noren komen er gevaarlijk uit, maar Van den Berg blokt het schot. Wel een corner, maar die wordt via Janse en Zechiël vakkundig weggeruimd. 🔄Wissel Noorwegen Bij de Noren maakt Broholm plaats voor Skogvold. 69' - Grote kans Zeefuik Zeefuik laat na om Jong Oranje op 1-3 te zetten! De spits krijgt vrije doortocht naar het doel, maar zijn inzet is niet goed geplaatst en kan worden gekeerd door de Noorse doelman Borsheim. 🔄67' - Wissel Noorwegen Bij de Noren gaat de snelle Bassi naar de kant, hij maakt plaats voor Markus Haaland, geen familie van. Laad meer