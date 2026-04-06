Bekijk hier de gratis livestream van de huldiging van PSV

De huldiging van PSV is dinsdag 7 april ook volledig gratis live te volgen via een livestream. Supporters die niet in Eindhoven kunnen zijn, hoeven zo geen moment te missen van het kampioensfeest.

De volledige huldiging is live te zien via het officiële YouTube-kanaal van ESPN. In deze livestream zie je vanaf het begin alle belangrijke momenten: de uitreiking van de schaal in het Philips Stadion, de start van de rit met de platte kar en de feestelijke intocht in de binnenstad. De uitzending start om 14.15 uur, net voordat de schaal wordt uitgereikt.

Van schaaluitreiking tot kolkende massa

De livestream volgt de huldiging op de voet en neemt je mee langs de hoogtepunten van de middag. Rond 15.00 uur vertrekt de selectie van trainer Peter Bosz met de platte kar door Eindhoven, waar duizenden supporters zich langs de route verzamelen.

Het absolute hoogtepunt volgt later op de middag, wanneer de spelersgroep arriveert op het Stadhuisplein en zich rond 17.15 uur laat toejuichen door een kolkende mensenmassa. De festiviteiten lopen door tot ongeveer 19.00 uur.

Ook via tv en andere kanalen te volgen

Naast de gratis YouTube-livestream is de huldiging ook via andere kanalen te bekijken. Zo zendt ESPN het geheel uit op de eigen tv-zender en verzorgt Omroep Brabant een uitgebreide live-uitzending via tv, radio, app en de gratis streamingdienst Brabant+.