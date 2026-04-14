Live voetbal

Dit is het Eredivisie Team van het Seizoen in FC 26: enorme verrassingen

14 april 2026, 07:25
Ronald Koeman Junior en Kay Tejan
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Het Eredivisie Team of the Season (TOTS) in het populaire voetbalspel FC 26 is gelekt. De makers van het spel, EA Sports, hebben gekozen voor een aantal zeer verrassende namen. Zo is Telstar-goalie Ronald Koeman junior bijvoorbeeld verkozen tot beste doelman.

Ieder jaar worden de beste spelers van het afgelopen seizoen in alle competities beloond met een uitverkiezing in het FC 26-TOTS. EA Sports heeft veertien namen geselecteerd in de Eredivisie TOTS, zo blijkt uit een uitgelekte foto die momenteel hard rondgaat op sociale media. De spelers krijgen daarmee een behoorlijke upgrade in de spelmodus Ultimate Team.

PSV hofleverancier

Artikel gaat verder onder video

Landskampioen PSV is – niet geheel verrassend – hofleverancier van het team van het seizoen. Joey Veerman en Ismael Saibari krijgen de hoogste beoordeling: 96 (99 is de maximale rating). Mauro Júnior (95) en Jerdy Schouten (94) hebben ook een plekje in de prestigieuze selectie.

Naast Veerman en Saibari krijgt ook Mika Godts een beoordeling van 96. Ayase Ueda (95), Luciano Valente (93) en Tsuyoshi Watanabe (93) zijn de Feyenoorders in de selectie. Ook NEC en FC Twente zijn vertegenwoordigd in het TOTS. Zo krijgen Kodai Sano (94) en Darko Nejasmic (93) een uitverkiezing namens de Nijmegenaren, terwijl Bart van Rooij (94) present is namens de Tukkers.

Verrassingen: Go Ahead, Fortuna en Telstar vertegenwoordigd

Een uitverkiezing voor al deze spelers is niet onlogisch. Toch heeft EA Sports ook gekozen voor enkele opvallende namen. De grootste verrassing is doelman Ronald Koeman junior (92). De Telstar-keeper is de enige doelman in de selectie en krijgt dus de voorkeur boven onder meer Joël Drommel.

Ook Go Ahead Eagles-middenvelder Melle Meulensteen (92) krijgt een verrassend plekje in de TOTS. Tot slot heeft ook Mohamed Ihattaren (92) een speciale uitverkiezing in het voetbalspel. De middenvelder, die een goed seizoen kent bij Fortuna Sittard, krijgt de voorkeur boven onder meer Guus Til, Kees Smit en Tjaronn Chery.

Op dit moment lijken de uitverkozen spelers definitief. Dat geldt nog niet voor de ratings.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Telstar
Team: Telstar
Leeftijd: 30 jaar (23 mei 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Telstar
29
0
2024/2025
Telstar
38
0
2023/2024
Telstar
25
0
2022/2023
Telstar
33
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
30
44
74
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws