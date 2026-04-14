Het Eredivisie Team of the Season (TOTS) in het populaire voetbalspel FC 26 is gelekt. De makers van het spel, EA Sports, hebben gekozen voor een aantal zeer verrassende namen. Zo is Telstar-goalie junior bijvoorbeeld verkozen tot beste doelman.

Ieder jaar worden de beste spelers van het afgelopen seizoen in alle competities beloond met een uitverkiezing in het FC 26-TOTS. EA Sports heeft veertien namen geselecteerd in de Eredivisie TOTS, zo blijkt uit een uitgelekte foto die momenteel hard rondgaat op sociale media. De spelers krijgen daarmee een behoorlijke upgrade in de spelmodus Ultimate Team.

PSV hofleverancier

Landskampioen PSV is – niet geheel verrassend – hofleverancier van het team van het seizoen. Joey Veerman en Ismael Saibari krijgen de hoogste beoordeling: 96 (99 is de maximale rating). Mauro Júnior (95) en Jerdy Schouten (94) hebben ook een plekje in de prestigieuze selectie.

Naast Veerman en Saibari krijgt ook Mika Godts een beoordeling van 96. Ayase Ueda (95), Luciano Valente (93) en Tsuyoshi Watanabe (93) zijn de Feyenoorders in de selectie. Ook NEC en FC Twente zijn vertegenwoordigd in het TOTS. Zo krijgen Kodai Sano (94) en Darko Nejasmic (93) een uitverkiezing namens de Nijmegenaren, terwijl Bart van Rooij (94) present is namens de Tukkers.

Verrassingen: Go Ahead, Fortuna en Telstar vertegenwoordigd

Een uitverkiezing voor al deze spelers is niet onlogisch. Toch heeft EA Sports ook gekozen voor enkele opvallende namen. De grootste verrassing is doelman Ronald Koeman junior (92). De Telstar-keeper is de enige doelman in de selectie en krijgt dus de voorkeur boven onder meer Joël Drommel.

Ook Go Ahead Eagles-middenvelder Melle Meulensteen (92) krijgt een verrassend plekje in de TOTS. Tot slot heeft ook Mohamed Ihattaren (92) een speciale uitverkiezing in het voetbalspel. De middenvelder, die een goed seizoen kent bij Fortuna Sittard, krijgt de voorkeur boven onder meer Guus Til, Kees Smit en Tjaronn Chery.

Op dit moment lijken de uitverkozen spelers definitief. Dat geldt nog niet voor de ratings.