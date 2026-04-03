Gennaro Gattuso is niet langer bondscoach van Italië, zo bevestigt de Italiaanse voetbalbond FICG. De 48-jarige coach slaagde er niet in om de Azzurri naar het WK van komende zomer te leiden en moet daarom het veld ruimen.

Gattuso stond sinds juni 2025 als bondscoach aan het roer bij Italië, als opvolger van Luciano Spalletti. Van de zes resterende WK-kwalificatieduels onder zijn leiding werden er vijf gewonnen, alleen thuis tegen Noorwegen werd een afgetekende nederlaag geleden: 1-4. Italië eindigde daardoor als tweede in de poule en was daarom aangewezen op de play-offs om alsnog een ticket voor het eindtoernooi te bemachtigen.

Nadat Noord-Ierland vorige week in de halve finales van de play-offs met 2-0 werd verslagen, ging het in de eindstrijd tegen Bosnië-Herzegovina helemaal mis. Italië kwam nog wel op een 0-1 voorsprong, maar na een rode kaart voor Alessandro Bastoni incasseerde het tien minuten voor tijd de 1-1. In de daardoor noodzakelijke verlenging werd niet meer gescoord, waarna de Italianen via strafschoppen werden uitgeschakeld. Na de WK's van 2018 en 2022 ontbreekt de viervoudig Wereldkampioen daardoor komende zomer voor de derde keer op rij op een mondiale eindronde. Na de misgelopen kwalificatie stapten bondsvoorzitter Gabriele Gravina en teammanager (en oud-ploeggenoot van Gattuso) Gianluigi Buffon al op.

Inmiddels is ook het contract van Gattuso met wederzijds goedvinden ontbonden, zo meldt de FICG op de eigen website. "Met pijn in het hart, omdat we onze doelen niet gehaald hebben, beschouw ik mijn tijd als bondscoach als voorbij", laat Gattuso zelf weten in een eerste reactie. "Het was een eer om het nationale team te mogen leiden en te werken met een spelersgroep die zich toegewijd en loyaal heeeft ingezet voor ons shirt. Mijn grootste dank gaat uit naar de fans, aan alle Italianen die ons de afgelopen maanden hun liefde en steun hebben betuigd", aldus de vertrokken bondscoach.