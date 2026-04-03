Geen WK voor Mark Flekken? 'Kwalitatief niet de beste optie'

3 april 2026, 07:52
Nederlands elftal voor het duel met Ecuador, met Brobbey, De Vrij, Van Dijk, Flekken, Quinten Timber en Schouten
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Als Ronald Koeman de definitieve WK-selectie van het Nederlands elftal louter samenstelt op basis van kwaliteit, dan zou doelman Mark Flekken af moeten vallen. Dat stelt Valentijn Driessen althans in een artikel in De Telegraaf. Flekken speelde dinsdag tegen Ecuador (1-1) zijn elfde interland.

Koemans voorganger Louis van Gaal haalde Flekken in 2021 voor het eerst bij de selectie van Oranje. Een jaar later maakte hij in een met 4-2 gewonnen oefenwedstrijd tegen Denemarken zijn debuut. Daarmee kwam de Limbuger in het selecte rijtje internationals die nooit een wedstrijd in de Eredivisie speelden, waar ook Jordi Cruijff, Jimmy Floyd Hasselbaink en Nathan Aké deel van uitmaken.

Afgelopen dinsdag stond Flekken tegen Ecuador weer eens in de basis. In het oefenduel in het Philips Stadion toonde de doelman in de woorden van Driessen aan dat hij een 'onberekenbare factor' is. Het 'veroorzaken van een onnodige penalty', waaruit Ecuador de eindstand op 1-1 bepaalde, was daarvan 'het beste voorbeeld', aldus de journalist. Driessen zou dan ook niet gek opkijken als Flekken niet mee zou gaan naar het WK: "Achter Bart Verbruggen is Robin Roefs de beste keeper van Nederland en komt Justin Bijlow vanwege zijn blessuregevoeligheid op plaats 3."

Toch beseft Driessen dat er meer factoren zullen meespelen bij de keuze van Koeman, die komende zomer 26 spelers mee mag nemen naar het eindtoernooi in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. "Kiest de bondscoach zoals op andere posities niet bij voorbaat voor de kwalitatief beste optie, maar voor karakter en de algehele groepsdynamiek, dan kan Flekken de laatste schifting overleven. Anders is hij het haasje", voorspelt de journalist.

➡️ Meer Nederlands elftal nieuws

Lees ook:
Jordi Cruijff met Ajax-oogappels Pep Guardiola en Ronald Koeman

Mike Verweij: 'Cruijff gaat poging wagen bij Guardiola én Koeman'

  • vr 3 april, 16:02
  • vr 3 april, 16:02
  • 7
Virgil van Dijk

Noorse media schrikken van duel met Oranje, Van Dijk beste op het veld

  • za 28 maart, 09:39
  • 28 mrt. 09:39
  • 14
Xavi Simons bij Nederland - Ecuador

Tiental Oranje speelt op het tandvlees gelijk tegen Ecuador

  • di 31 maart, 22:43
  • 31 mrt. 22:43
  • 7
Mark Flekken

Leeftijd: 32 jaar (13 jun. 1993)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Leverkusen
19
0
2024/2025
Brentford
37
0
2023/2024
Brentford
37
0
2022/2023
Freiburg
34
0

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

