Als Ronald Koeman de definitieve WK-selectie van het Nederlands elftal louter samenstelt op basis van kwaliteit, dan zou doelman af moeten vallen. Dat stelt Valentijn Driessen althans in een artikel in De Telegraaf. Flekken speelde dinsdag tegen Ecuador (1-1) zijn elfde interland.

Koemans voorganger Louis van Gaal haalde Flekken in 2021 voor het eerst bij de selectie van Oranje. Een jaar later maakte hij in een met 4-2 gewonnen oefenwedstrijd tegen Denemarken zijn debuut. Daarmee kwam de Limbuger in het selecte rijtje internationals die nooit een wedstrijd in de Eredivisie speelden, waar ook Jordi Cruijff, Jimmy Floyd Hasselbaink en Nathan Aké deel van uitmaken.

Afgelopen dinsdag stond Flekken tegen Ecuador weer eens in de basis. In het oefenduel in het Philips Stadion toonde de doelman in de woorden van Driessen aan dat hij een 'onberekenbare factor' is. Het 'veroorzaken van een onnodige penalty', waaruit Ecuador de eindstand op 1-1 bepaalde, was daarvan 'het beste voorbeeld', aldus de journalist. Driessen zou dan ook niet gek opkijken als Flekken niet mee zou gaan naar het WK: "Achter Bart Verbruggen is Robin Roefs de beste keeper van Nederland en komt Justin Bijlow vanwege zijn blessuregevoeligheid op plaats 3."

Toch beseft Driessen dat er meer factoren zullen meespelen bij de keuze van Koeman, die komende zomer 26 spelers mee mag nemen naar het eindtoernooi in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. "Kiest de bondscoach zoals op andere posities niet bij voorbaat voor de kwalitatief beste optie, maar voor karakter en de algehele groepsdynamiek, dan kan Flekken de laatste schifting overleven. Anders is hij het haasje", voorspelt de journalist.