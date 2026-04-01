Volgens Maarten Wijffels kende geen geslaagde interlandperiode. In een artikel namens het Algemeen Dagblad trok de journalist conclusies over de afgelopen interlandweek, waarin de middenvelder van Feyenoord amper voorkwam.

Valente kende een uitstekende start bij Feyenoord en werd beloond met een debuut voor het Nederlands elftal: op 17 november 2025 tegen Litouwen. Afgelopen interlandperiode was de middenvelder opnieuw van de partij.

Artikel gaat verder onder video

Hij trainde de volledige week mee met Oranje, maar bleef op de bank tegen Noorwegen (vrijdag) en speelde ongeveer tien minuten mee tegen Ecuador (dinsdag). Middenvelders als Jerdy Schouten, Teun Koopmeiners, Quinten Timber, Xavi Simons en Kees Smit kregen beduidend meer speeltijd.

WK in gevaar voor Valente?

Ronald Koeman liet eerder weten dat hij twee of drie talenten, oftewel ‘high potentials’, wil meenemen naar het WK. Wijffels heeft zijn twijfels over Valente: “Valente? Die beleefde een moeizame (trainings)week. Duidelijk werd dat het seizoen van Feyenoord ook zijn weerslag heeft op hem. Een korte invalbeurt tegen Ecuador, daar hield Koeman het bij. Valente zal er zelf ook van balen.”

De journalist verwacht dat er zeven middenvelders meegaan naar het WK met Oranje en schetst dat Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders, naast eerdergenoemde namen, al zeker zijn van hun plek na de afgelopen interlandbreak. Ervan uitgaande dat er daadwerkelijk zeven middenvelders meegaan, lijkt de strijd om de laatste plek te gaan tussen Smit en Valente.

“Waarbij Kenneth Taylor, Guus Til en mogelijk zelfs Marten de Roon ook nog opties zijn. En ja, acht of negen middenvelders meenemen kan ook, maar dat betekent verdedigers of aanvallers thuislaten”, aldus Wijffels.