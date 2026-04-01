Wijffels weet: ‘Valente beleefde moeizame week bij Oranje’

1 april 2026, 16:35
Luciano Valente in het Nederlands elftal
3 reacties
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Volgens Maarten Wijffels kende Luciano Valente geen geslaagde interlandperiode. In een artikel namens het Algemeen Dagblad trok de journalist conclusies over de afgelopen interlandweek, waarin de middenvelder van Feyenoord amper voorkwam.

Valente kende een uitstekende start bij Feyenoord en werd beloond met een debuut voor het Nederlands elftal: op 17 november 2025 tegen Litouwen. Afgelopen interlandperiode was de middenvelder opnieuw van de partij.

Hij trainde de volledige week mee met Oranje, maar bleef op de bank tegen Noorwegen (vrijdag) en speelde ongeveer tien minuten mee tegen Ecuador (dinsdag). Middenvelders als Jerdy Schouten, Teun Koopmeiners, Quinten Timber, Xavi Simons en Kees Smit kregen beduidend meer speeltijd.

WK in gevaar voor Valente?

Ronald Koeman liet eerder weten dat hij twee of drie talenten, oftewel ‘high potentials’, wil meenemen naar het WK. Wijffels heeft zijn twijfels over Valente: “Valente? Die beleefde een moeizame (trainings)week. Duidelijk werd dat het seizoen van Feyenoord ook zijn weerslag heeft op hem. Een korte invalbeurt tegen Ecuador, daar hield Koeman het bij. Valente zal er zelf ook van balen.”

De journalist verwacht dat er zeven middenvelders meegaan naar het WK met Oranje en schetst dat Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders, naast eerdergenoemde namen, al zeker zijn van hun plek na de afgelopen interlandbreak. Ervan uitgaande dat er daadwerkelijk zeven middenvelders meegaan, lijkt de strijd om de laatste plek te gaan tussen Smit en Valente.

“Waarbij Kenneth Taylor, Guus Til en mogelijk zelfs Marten de Roon ook nog opties zijn. En ja, acht of negen middenvelders meenemen kan ook, maar dat betekent verdedigers of aanvallers thuislaten”, aldus Wijffels.

12 3 reacties
3 reacties
Just Me
Mijn opinion is , dat hij niet het hoge niveau wat NL staat te wachten op het WK iets te hoog gegrepen is voor hem.

Kicker
Is geen slechte speler. Ik zou hem wel meenemen naar het wk.

0laf
Lekker thuis laten. Fitte Valente te belangrijk voor Feyenoord.

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
62 Reacties
19 Dagen lid
29 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Mijn opinion is , dat hij niet het hoge niveau wat NL staat te wachten op het WK iets te hoog gegrepen is voor hem.

Kicker
148 Reacties
631 Dagen lid
316 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Is geen slechte speler. Ik zou hem wel meenemen naar het wk.

0laf
1.177 Reacties
1.287 Dagen lid
5.667 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Lekker thuis laten. Fitte Valente te belangrijk voor Feyenoord.

Luciano Valente

Luciano Valente
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (4 okt. 2003)
Positie: M (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
27
2
2024/2025
Groningen
32
2
2023/2024
Groningen
34
7
2022/2023
Groningen
20
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

