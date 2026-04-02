Henk de Jong over opvolger Johan Plat: 'Keurige man en goede trainer'

2 april 2026, 15:12   Bijgewerkt: 15:21
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Met de 39-jarige Johan Plat haalt SC Cambuur een 'keurige man' en een 'goede trainer' in huis. Dat laat Henk de Jong donderdagmiddag weten in gesprek met FCUpdate.

In een interview met verslaggever Sander Kamphof geeft De Jong aan nog niets te hebben meegekregen van het nieuws dat Plat vanaf volgend seizoen de hoofdtrainer van SC Cambuur wordt. Het nieuws werd donderdagochtend naar buiten gebracht door de Leeuwarder Courant.

"Ik heb het nog niet gelezen, omdat ik net van het trainingsveld afloop", legt De Jong uit. Desondanks wil hij er kort iets over kwijt: "Ik heb natuurlijk wel zijn naam gehoord. Het is volgens mij een keurige man en een goede trainer."

Plat heeft jarenlang gewerkt als assistent-trainer van Dick Schreuder bij PEC Zwolle en Castellon. Als hij lijkt op de coach van NEC, komt er een aanvallende coach naar Leeuwarden: "Dat aanvallende voetbal past hier ook! De supporters hier houden daar van, dus dan zou het een goede keuze zijn.

Henk de Jong zelf gaat verder in een rol als assistent-trainer, en dat heeft ook gevolgen voor de nieuwe Cambuur-coach: "Er komt druk op de trainer. Als je trainer van Cambuur bent, dan komt er altijd veel druk op je schouders", beseft De Jong, die de nieuwe coach daar bij zal gaan helpen: "Als ze maar aanvallen, dat is heel belangrijk."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

VVV - Cambuur

VVV-Venlo
3 - 0
SC Cambuur
Gespeeld op 3 apr. 2026
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

Henk de Jong

Henk de Jong
SC Cambuur
Team: Cambuur
Functie: Coach
Leeftijd: 61 jaar (27 aug. 1964)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

