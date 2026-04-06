Waar kijk je de PSV-huldiging? Complete gids met alle tv- en livestreamopties

6 april 2026, 13:00
De huldiging van PSV in 2025
Foto: © Imago
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

De huldiging van landskampioen PSV is dinsdag 7 april niet alleen in Eindhoven te beleven, maar ook uitgebreid live te volgen via televisie en online streams. Supporters die er niet fysiek bij kunnen zijn, kunnen terecht bij ESPN of Omroep Brabant.

Waar is de huldiging live te zien?

De eerste beelden van het kampioensfeest verschijnen al vroeg in de middag op het scherm. ESPN trapt de live-uitzending af om 14.15 uur via ESPN en het officiële YouTube-kanaal. Daar is te zien hoe de schaal wordt uitgereikt in het Philips Stadion en hoe de festiviteiten op gang komen.

Vanaf 14.30 uur schakelt ook Omroep Brabant in met een uitgebreide live-uitzending. De regionale zender volgt de volledige route van de platte kar door Eindhoven, spreekt met spelers, staf en supporters en brengt de sfeer rechtstreeks naar de huiskamer. Die uitzending is te bekijken via tv, radio, de website, de app en de gratis streamingdienst Brabant+.

ESPN zit standaard in het tv pakket bij onder andere KPN (kanaal 14), Ziggo (kanaal 18) en Odido (kanaal 150). Omroep Brabant is op tv te vinden bij Ziggo op kanaal 30 (buiten Brabant op kanaal 712), via KPN op kanaal 507 en bij Odido op kanaal 513.

De belangrijkste momenten op een rij:

  • 14.15 uur: start live bij ESPN (tv + YouTube)
  • 14.30 uur: schaaluitreiking en begin feest, Omroep Brabant start uitzending
  • 15.00 uur: vertrek platte kar (volgbaar via beide zenders)
  • Rond 17.15 uur: huldiging op het Stadhuisplein
  • 19.00 uur: einde uitzending

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

Complete Stand

