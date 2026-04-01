heeft van zich laten horen na de kritiek op zijn recente gedrag op Instagram. De spelmaker van PSV gaf, niet als enige, een like aan Instagram-posts over de Senegalese viering van de Afrika Cup.

Meerdere internationals van Marokko lagen de afgelopen dagen onder vuur nadat zij ‘likes’ uitdeelden aan berichten over de Senegalese viering van de Afrika Cup. Op sociale media riepen veel fans zelfs op tot hun vertrek bij de nationale ploeg.

De controverse barstte los in de nacht van zaterdag op zondag, toen screenshots massaal circuleerden op sociale media. Daarop was te zien dat verschillende Marokkaanse internationals hun waardering hadden getoond voor Instagram-posts van Senegalese spelers, die de feestelijke parade van hun land vierden na afloop van het oefenduel met Peru (2-0).

Het ging in ieder geval om Ismael Saibari, Eliesse Ben Seghir, Oussama Targhalline en Yassine Kechta. De meeste spelers trokken hun ‘likes’ snel weer in toen de commotie opliep. Alleen Ben Seghir liet zijn actie langer zichtbaar staan. Overigens worden de socialmedia-accounts van topvoetballers vaak beheerd door externe bedrijven, dus het valt niet met zekerheid te zeggen dat de spelers zelf verantwoordelijk waren voor de likes.

Saibari: 'Betrek familie er niet bij'

Saibari trekt wel zelf het boetekleed aan. "Om alles wat er de afgelopen dagen is gebeurd even helder te krijgen: ik heb per ongeluk een foto op Instagram geliket, zonder erbij stil te staan", schrijft hij nu. "Ik begrijp dat sommige mensen daar boos over zijn, maar dat verandert niets aan de liefde en toewijding die ik voor Marokko voel. Ik heb dit land altijd met trots verdedigd."

"Wat ik wel wil zeggen: in momenten van boosheid moeten families hier niet bij betrokken worden. Zij hebben hier niets mee te maken", verduidelijkt Saibari. "Laten we ons richten op wat echt telt: het aankomende WK. Alleen als we samen blijven en als één geheel optreden, kunnen we onze droom waarmaken."

Op 17 maart werd Marokko officieel uitgeroepen tot Afrika Cup-winnaar en werd Senegal de winst ontnomen. Die beslissing wordt echter fel betwist: Senegal heeft inmiddels beroep aangetekend bij het sporttribunaal. De 'likes' voor de Senegalese viering waren daardoor erg gevoelig.

Ondertussen bevindt de fysieke trofee zich nog altijd in Senegalese handen. De parade in het Stade de France in Parijs, waar zo’n 70.000 supporters op afkwamen, werd door een deel van het Marokkaanse publiek dan ook ervaren als een provocatie.

De Marokkaanse voetbalbond, onder leiding van Fouzi Lekjaa, zou ook boos zijn om het socialmediagedrag. Er werd zelfs gespeculeerd over maatregelen, zoals een officiële berisping of een tijdelijke uitsluiting van de selectie.