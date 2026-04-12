LIVE Eredivisie | NEC en Feyenoord strijden in rechtstreeks duel om plek twee

12 april 2026, 12:30
NEC - Feyenoord
Foto: © Imago/Realtimes
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

N.E.C. en Feyenoord spelen vanmiddag in het Goffertstadion een mogelijk cruciale wedstrijd in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De Rotterdammers hebben die plek - die recht geeft op een rechtstreeks ticket voor de Champions League - nog altijd in handen, maar de voorsprong op de nummer drie uit Nijmegen is inmiddels geslonken tot één enkel punt. Houdt Feyenoord de tweede plaats vast, of gaat de stuntploeg van Dick Schreuder erop en erover? Om 14.30 uur gaat de bal rollen, mis niets en volg de kraker N.E.C. - Feyenoord in dit liveblog.

De fans van NEC nemen het zekere voor het onzekere

NEC-fans verstoren nachtrust Feyenoord-selectie met vuurwerk bij spelershotel

De fans van NEC hebben alles uit de kast gehaald om hun ploeg een voordeel te bezorgen in de kraker tegen Feyenoord. Er gaan beelden rond die ‘s nachts zijn opgenomen bij het spelershotel van de Rotterdammers, waarbij er veel vuurwerk wordt afgestoken.

Gehavend Feyenoord treft fit NEC

Nummer twee Feyenoord reist met een sterk uitgeklede selectie af naar Nijmegen. De blessurelijst van de Rotterdammers bestaat uit liefst zeventien spelers, waarvan zes twijfelgevallen. Daartegenover staat dat bij nummer drie NEC alleen vierde doelman Freek Entius ontbreekt met een knieblessure.

Goedemiddag en welkom in het liveblog voor het duel tussen NEC en Feyenoord. De wedstrijd in het Goffertstadion gaat om 14.30 uur van start.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
30
44
74
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

