heeft geen indruk kunnen maken bij zijn basisdebuut in de nationale ploeg van België. De twintigjarige linksbuiten van Ajax stond dinsdagnacht ruim een uur op het veld in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Mexico (1-1).

De kranten in België beoordelen het optreden van Godts met een 4. “Trachtte een paar keer zijn rechtstreekse tegenstander te dribbelen, meermaals met balverlies tot gevolg. Kon het goeie van zijn invalbeurt tegen de VS niet bevestigen”, schrijft Het Belang van Limburg.

Het Laatste Nieuws is nog harder in de bewoording. “Zo, viel dat even tegen. Hij ging zijn man geen enkele keer voorbij en leek zijn vertrouwen kwijt na een paar mislukte dribbels. Teleurstellende eerste basisplaats”, concludeert de krant.

In de krant De Standaard wordt geschreven dat Godts als een Nederlander speelde. “De flankaanvaller van Ajax ging enkele keren oer-Nederlands aan het pingelen, maar raakte zijn man Jorge Sánchez niet voorbij. Eén keer deed hij het wel goed, toen hij na een opening van Kevin De Bruyne in één tijd afspeelde op Maxim De Cuyper. Diens poging ging naast.”

Godts viel zaterdagavond twintig minuten voor tijd in tegen de Verenigde Staten (2-5 zege). Tegen Mexico werd hij in de 63ste minuut gewisseld. Toen was de eindstand (1-1) al bereikt: voormalig Ajacied Jorge Sánchez opende de score voor Mexico, waarna Dodi Lukebakio de gelijkmaker verzorgde.