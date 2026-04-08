Paspoortgate ten einde? Aanklager straft Go Ahead Eagles niet

8 april 2026, 10:12   Bijgewerkt: 10:18
Etienne Vaessen, Dean James en Tjaronn Chery, hoofdrolspelers in de Paspoortgate in de Eredivisie
Foto: © Imago / Realtimes
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

De onafhankelijke aanklager betaald voetbal van de KNVB heeft het onderzoek naar de speelgerechtigdheid van speler Dean James van Go Ahead Eagles afgerond. Ondanks dat James sinds maart 2025 niet speelgerechtigd was, krijgt de Deventer club wordt niet gestraft.

Dat maakt de KNVB woensdagmiddag bekend in een persbericht: 'Het is niet aan de aanklager om de nationaliteit van een persoon vast te stellen. Niettemin kan op grond van alle ontvangen informatie van onder andere de IND worden vastgesteld dat de speler door het aannemen van de Indonesische nationaliteit in maart 2025 automatisch het Nederlanderschap heeft verloren, waardoor hij volgens de reglementen sinds maart 2025 niet speelgerechtigd is', zo valt er te lezen.

Ondanks dat wordt er door de aanklager betaald voetbal geen straf uitgedeeld aan Go Ahead Eagles: 'Dit vanwege het feit dat zowel de speler als de club niet op de hoogte waren van de automatische gevolgen van het aannemen van een andere nationaliteit dan de Nederlandse. Bovendien is gebleken dat de gevolgen van het aannemen van een andere nationaliteit breder onbekend waren binnen het betaald voetbal.'

De uitspraak zal een teleurstelling zijn voor NAC Breda, dat de zaak aan het licht bracht na de 6-0 nederlaag tegen Go Ahead Eagles. De Brabantse club, die vecht tegen degradatie, hoopte dat het duel overgespeeld zou worden.

De aanklager betaald voetbal verwacht vanaf nu wél dat alle clubs en spelers op de hoogte zijn van de regelgeving omtrent het aannemen van een andere nationaliteit dan de Nederlandse.

Slap excuus vanuit de KNVB. Als Ajax met Paes wél de zaakjes op orde had en andere clubs in soortgelijke situaties niet, dat zegt al genoeg. NAC heeft een goed punt en met het amateuristische gedoe van betreffende clubs incl. KNVB, wellicht straks 3 bonus punten? Dit moet NAC niet accepteren. Geen idee wat de vervolgstappen nu zijn.

Met deze reactie speldt de bond zich een brevet van onvermogen op. Zoals @VARcheck schrijft, had men bij Ajax in het geval van Paes wel de zaken op orde. Mag Ajax nu een claim neerleggen bij de bond, voor gemaakte juridische kosten, die bij nader inziens wellicht overbodig waren. De bond wil zich er goedkoop van af maken. Laat de benadeelde clubs de koppen bij elkaar steken, en overwegen of de gang naar het CAS zinvol is. Immers wat de bond ook stelt, de spelers in kwestie zijn en of waren NIET speelgerechtigd.

Go Ahead - NAC

Go Ahead Eagles
6 - 0
NAC Breda
Gespeeld op 15 mrt. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Go Ahead Eagles
Team: Go Ahead
Leeftijd: 25 jaar (30 apr. 2000)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Go Ahead
22
1
2024/2025
Go Ahead
25
2
2023/2024
Go Ahead
7
0
2022/2023
Volendam II
3
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
9
Utrecht
29
10
41
10
Groningen
29
5
41
11
Go Ahead
29
5
35
12
Fortuna
29
-11
35
13
PEC
29
-20
33

