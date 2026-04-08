De onafhankelijke aanklager betaald voetbal van de KNVB heeft het onderzoek naar de speelgerechtigdheid van speler van Go Ahead Eagles afgerond. Ondanks dat James sinds maart 2025 niet speelgerechtigd was, krijgt de Deventer club wordt niet gestraft.

Dat maakt de KNVB woensdagmiddag bekend in een persbericht: 'Het is niet aan de aanklager om de nationaliteit van een persoon vast te stellen. Niettemin kan op grond van alle ontvangen informatie van onder andere de IND worden vastgesteld dat de speler door het aannemen van de Indonesische nationaliteit in maart 2025 automatisch het Nederlanderschap heeft verloren, waardoor hij volgens de reglementen sinds maart 2025 niet speelgerechtigd is', zo valt er te lezen.

Ondanks dat wordt er door de aanklager betaald voetbal geen straf uitgedeeld aan Go Ahead Eagles: 'Dit vanwege het feit dat zowel de speler als de club niet op de hoogte waren van de automatische gevolgen van het aannemen van een andere nationaliteit dan de Nederlandse. Bovendien is gebleken dat de gevolgen van het aannemen van een andere nationaliteit breder onbekend waren binnen het betaald voetbal.'

De uitspraak zal een teleurstelling zijn voor NAC Breda, dat de zaak aan het licht bracht na de 6-0 nederlaag tegen Go Ahead Eagles. De Brabantse club, die vecht tegen degradatie, hoopte dat het duel overgespeeld zou worden.

De aanklager betaald voetbal verwacht vanaf nu wél dat alle clubs en spelers op de hoogte zijn van de regelgeving omtrent het aannemen van een andere nationaliteit dan de Nederlandse.