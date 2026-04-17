Rafael van der Vaart plotseling live op tv vanuit zijn slaapkamer in Roemenië

Rafael van der Vaart is vrijdagavond plotseling live vanuit zijn slaapkamer in Roemenië te zien in Vandaag Inside. De oud-voetballer wordt in beeld gebracht door zijn partner Estavana Polman, die eerder op de vrijdag bekendmaakte dat ze gaat stoppen met handballen.

Polman (33) speelt nu nog voor Rapid Boekarest, waardoor zij en Van der Vaart het grootste gedeelte van hun tijd doorbrengen in Roemenië. Vanuit de Vandaag Inside-studio wordt live gebeld met de handbalster, die in de camera vertelt dat ze binnenkort weer terugverhuizen naar Nederland, waar ze een huis hebben gevonden in Huissen. "Ja, we gaan weer lekker terug naar Arnhem, ik kan niet wachten", zegt Polman.

Johan Derksen vertelt daarop dat hij vaak in Huissen komt: "Mijn kapper zit daar. Je kunt het wel zien, dat is de beste kapper van Nederland. Daar moet je echt naartoe hoor, naar Arno", zegt hij wijzend naar zijn grijze lokken. Polman reageert gevat: "Dan ga ik daar niet heen!"

Polman voert het gesprek vanuit haar woonkamer in Roemenië. "Raf is weggegaan, ik wilde hem nog even in beeld doen maar die zei: 'Ik ga op bed liggen, ik kom helemaal niet in beeld.' Dus die is weggegaan, met een toiletrol onder zijn arm", vertelt ze tot hilariteit van de studio. Genee wil weten of dat ver weg is, die slaapkamer. "Wat dan, wil je dat ik dat laat zien? Ja? Mij maakt het niet uit hoor!", reageert Polman lachend, om daarop met camera en al op pad te gaan. "Ik zal wel even kloppen als ik jou was!", waarschuwt Genee nog jolig. Dan verschijnt de oud-international alsnog in beeld. Van dichtbij zwaait hij heel snel even naar de camera, wat leidt tot applaus in de studio.

