Scandinavische suprematie: Go Ahead boekt recordoverwinning in IJsselderby

Go Ahead Eagles heeft de IJsselderby op overtuigende wijze gewonnen. Voor eigen publiek was de ploeg van Melvin Boel met liefst 5-0 te sterk voor PEC Zwolle, de grootste score ooit voor een club in de onderlinge derby. Het duel begon bijna honderd minuten later dan gepland, vanwege ongeregeldheden in het uitvak.

In een kolkende Adelaarshorst schoot de thuisploeg uit de startblokken: al binnen vier minuten kopte Stefan Sigurdarson raak na een strakke voorzet van Aske Adelgaard. Vlak daarna verdubbelde Søren Tengstedt de marge met een indrukwekkende solo vanaf eigen helft, waarmee hij de Zwolse defensie volledig te kijk zette.

Waar een derby vaak gepaard gaat met strijd en spanning, werd het duel al voor rust beslist. PEC kreeg nog een uitgelezen mogelijkheid via Kostons, maar faalde oog in oog met doelman De Busser. Niet veel later sloeg Go Ahead opnieuw genadeloos toe. Victor Edvardsen maakte de 3-0 na een vloeiende aanval, met een assist van Sampsted. Opvallend detail: alle doelpunten voor rust kwamen voort uit Scandinavische combinaties. Misschien wel nog opvallender is dat Go Ahead op dat moment de laatste negen (!) schoten op doel in eigen huis had verzilverd, nadat de vorige zes schoren op doel een 6-0 overwinning op NAC Breda opleverden.

Na de pauze bleef het spelbeeld ongewijzigd. Go Ahead Eagles dicteerde het tempo en bleef hongerig naar meer. De vierde treffer viel na een uur spelen, toen Adelgaard zelf het net vond met een verwoestend schot van afstand, op aangeven van Breum: opnieuw een Scandinavisch doelpunt. PEC probeerde via wissels nog iets te forceren, maar het elftal oogde murw geslagen en kon geen vuist meer maken tegen het offensieve geweld van de Deventenaren.

Het slotakkoord kwam in de 63e minuut en was symbolisch voor de middag. Invaller Evert Linthorst bediende Mathis Suray, die alle tijd kreeg om de bal beheerst in de hoek te schuiven: 5-0. Daarmee kreeg de IJsselderby een historische uitslag.