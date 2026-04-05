Bram van Polen heeft geen goed woord over voor de PEC-supporters die voor een verlate aftrap zorgden. Een deel van de uithang ging in De Adelaarshorst zitten met gezichtsbedekking, waardoor ongeregeldheden verwacht werden.

De IJsselderby staat bekend om zijn rivaliteit, maar potentieel geweld moet natuurlijk altijd voorkomen worden. Een probleemloze uitstroom uit het stadion na afloop van de wedstrijd zondag kon echter niet gegarandeerd worden door de onheilspellende outfits van een deel van de uitsupporters. Zij werden gevraagd de gezichtsbedekking af te doen, maar dat gebeurde niet. De arbitrage greep in en liet het uitvak ontruimd worden. Toen dat gebeurd was, werd de wedstrijd zo'n 100 minuten later alsnog afgetrapt. Het ging van kwaad tot erger voor PEC: die club verloor de IJsselderby met maar liefst 5-0.

Bij Dit Was Het Weekend geeft clubicoon Van Polen zijn mening over alle ontwikkelingen. "Dit was echt wel een gitzwarte dag voor heel Zwolle. In eerste instantie met een deel van de supporters die zich echt schandalig gedragen, waardoor je voor zoveel mensen die wedstrijd weer verpest. Er wordt van tevoren zoveel gecreëerd dat er weer een keer uitsupporters bij kunnen komen", baalt Van Polen na.

Volgens de oud-speler is het allemaal niet zo moeilijk. "Het enige wat men vraagt is niet die gezichtsbedekking meenemen. Ik kan daar met mijn kop niet bij dat je dan met vijftig tot honderd man alsnog met die gezichtsbedekking gaat zitten." Het resultaat van de wedstrijd lag uiteindelijk in het verlengde van de misdragingen van de supporters. "Dan past het ergens wel bij die dag dat PEC zo op klote krijgt. Dan moet je hem als club zijnde keihard nemen, want je bent in alles echt een schande geweest voor het voetbal", luidt het einde van de felle monoloog van Van Polen.