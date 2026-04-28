Waarom FC Volendam bijna alleen maar Nederlandse spelers heeft

Van alle clubs in de Eredivisie heeft FC Volendam de meeste Nederlandse selectiespelers. Liefst 28 van de 30 spelers in de selectie hebben de Nederlandse nationaliteit. Volgens technisch directeur Patrick Busby is dat het gevolg van een bewuste keuze.

"Dat is mijn keus geweest", zegt Busby bij Voetbaltijd over de focus op Nederlandse spelers. "Toen ik kwam, was het een verzameling van behoorlijk wat buitenlandse spelers. Ik vond dat de identiteit van Volendam een beetje weg was. Dus ik vond het belangrijk dat we weer teruggingen naar de cultuur die past bij de club."

“Dus jongens uit het dorp en ik vind ook dat als je op nul moet beginnen, dat de communicatie heel goed moet zijn. Als je gewoon in je eigen taal kunt praten met elkaar, dan heb je enorme winst”, legt Busby uit.

De directeur van Volendam stelt dat het 'wel moeilijker' wordt om te blijven voldoen aan zijn wens. “Ik denk ook niet dat als ik volgend jaar een team wil samenstellen om te kunnen handhaven, het alleen maar Nederlandse jongens zijn.”

“Een bepaalde positie is gewoon lastig of te duur. In de Keuken Kampioen Divisie vind ik dat het wel kan en ik heb ook bewezen dat het lukt. Je moet de Nederlandse markt gewoon kennen en heel veel voorwerk doen met de zaakwaarnemers en met de td's. Het is gunfactor en netwerk. Ik ben bijna dertig jaar scout geweest, dus dan ken je wel een paar mensen.”

Met 28 van de 30 spelers die de Nederlandse nationaliteit hebben, staat Volendam bovenaan in de Eredivisie. Telstar volgt op kleine afstand, met 27 Nederlanders in de selectie. Omdat de selectie van Telstar uit 28 spelers bestaat, heeft die club procentueel gezien nog meer Nederlanders in de gelederen.