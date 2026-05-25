Dean Huijsen komt met veelzeggende Instagram-post na mislopen WK

heeft maandag op opvallende wijze gereageerd op zijn afwezigheid in de definitieve WK-selectie van Spanje. De verdediger van Real Madrid plaatste kort na de bekendmaking van de selectie een veelzeggende Instagram Story, waarmee hij indirect een signaal leek af te geven richting bondscoach Luis de la Fuente.

De twintigjarige verdediger was een van de opvallende verrassende afvallers in de Spaanse selectie voor het WK van 2026. De la Fuente presenteerde maandag zijn definitieve 26-koppige selectie voor het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, maar daarin ontbrak de naam van Huijsen.

Kort nadat de selectie openbaar werd gemaakt, repostte Huijsen een Story van zijn vader Donny Huijsen. Daarin stond het La Liga Team van het Seizoen van databureau Sofascore afgebeeld — mét een plek voor Huijsen in de defensie.

Op de afbeelding prijkt de centrumverdediger naast sterren als Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinícius Júnior en Federico Valverde. De boodschap werd op sociale media direct opgepikt, juist omdat Huijsen buiten de WK-selectie viel.

Spanje kiest voor Barça-blok

De keuzeheer van La Roja leunt nadrukkelijk op spelers van FC Barcelona. Naast Cubarsí en Eric García kregen ook Joan García, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres en Lamine Yamal een uitnodiging voor het WK.

Huijsen is bovendien niet de enige grote naam die ontbreekt. Ook Dani Carvajal kreeg geen oproep, waardoor Spanje voor het eerst zonder spelers van Real Madrid naar een wereldkampioenschap afreist. Daarnaast vielen ook Robin Le Normand en voormalig aanvoerder Álvaro Morata buiten de definitieve selectie.

Huijsen kende wisselend seizoen met Real Madrid

De verdediger maakte afgelopen zomer voor liefst 62,5 miljoen euro de overstap van Bournemouth naar Real Madrid. Zijn eerste seizoen in Spanje verliep echter wisselvallig. Real Madrid eindigde achter Barcelona in La Liga en strandde in de kwartfinale van de Champions League.

Ondanks die moeizame jaargang kwam Huijsen wel tot veertig officiële wedstrijden voor De Koninklijke en speelde hij zich volgens Sofascore dus zelfs in het Elftal van het Jaar van La Liga.

Toch bleek dat onvoldoende om De la Fuente te overtuigen. In het centrum van de verdediging gaf de bondscoach de voorkeur aan Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Eric García en Marc Pubill.

Spanje opent het WK op 15 juni met een groepswedstrijd tegen Kaapverdië. Daarna wachten nog duels met Saoedi-Arabië en Uruguay in Groep H.