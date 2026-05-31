Dode bij ongeregeldheden Parijs: stad veranderd in 'oorlogsgebied' na winst PSG

Op X heeft gebruiker Jon de Lorraine een compilatie gedeeld met beelden van de ongeregeldheden in Parijs na de Champions League-finale van Paris Saint-Germain. Wat een feestelijke nacht had moeten worden, liep in delen van de Franse hoofdstad volledig uit de hand. In de video is te zien hoe de situatie op meerdere plekken escaleert en uitmondt in grootschalige chaos.

De beelden laten onder meer zien hoe groepen mensen de confrontatie zoeken met de politie, bushokjes worden vernield en fietsen op de openbare weg worden gegooid. Ook worden de rondweg en meerdere straten geblokkeerd door supporters. Daarnaast is te zien hoe er brand wordt gesticht, vuurwerk en voorwerpen richting de politie worden gegooid en winkelruiten worden ingegooid. Op meerdere plekken wordt ook geplunderd en slaan groepen met elkaar op de vuist.

Extra zorgwekkend is dat er ook slachtoffers zijn gevallen. In het centrum van Parijs kwam een persoon om het leven na de ongeregeldheden. Daarnaast raakte een tiener zwaargewond; hij ligt in coma. Het Openbaar Ministerie meldt dat er inmiddels 277 mensen zijn aangehouden, waaronder 195 volwassenen en 82 minderjarigen. Zij worden verdacht van onder meer geweld tegen politie, diefstal, vernieling, het verstoren van de openbare orde en het dragen van wapens. Ook wordt onderzocht of georganiseerde groepen betrokken waren bij de rellen.