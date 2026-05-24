LIVE play-offs Eredivisie | Ajax en FC Utrecht strijden om plek in voorronde Conference League

24 mei 2026, 10:15
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Ajax en FC Utrecht nemen het zondagmiddag in Volendam tegen elkaar op in de finale van de play-offs om Europees voetbal. De Amsterdammers rekenden in de halve finale af met FC Groningen (2-0), terwijl FC Utrecht met 3-2 te sterk was voor sc Heerenveen. In de laatste wedstrijd van Ron Jans voor zijn pensioen zullen beide ploegen gaan uitmaken wie er komend seizoen in de voorronde van de Conference League mag instromen. Het duel in het Kras Stadion gaat om 12.15 uur van start en is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.

10:49

Laatste kunstje Ron Jans

Voor Ron Jans wordt het sowieso een dag om nooit te vergeten. De 67-jarige trainer van FC Utrecht gaat na vandaag met pensioen. Jans zal zijn imposante trainersloopbaan, die hem via FC Groningen naar sc Heerenveen, Standard Luik, PEC Zwolle, FC Cincinnatti en FC Twente naar Utrecht leidde, ongetwijfeld willen afsluiten met een laatste succes: plaatsing voor Europees voetbal.

10:45

Utrecht na spektakelstuk tweede finalist

Luttele uren later wist ook FC Utrecht zich te plaatsen voor de eindstrijd. Na een relatief kalme eerste helft brandde de halve finale tegen sc Heerenveen in de tweede helft helemaal los. In het eerste kwartier van de tweede helft werd liefst vier keer gescoord, uiteindelijk stond er een 3-2 zege voor de Domstedelingen op het bord.

10:44

Zo bereikte Ajax de finale van de play-offs

Ajax eindigde het reguliere Eredivisieseizoen als vijfde. Daarmee grepen de Amsterdammers naast rechtstreekse plaatsing voor Europees voetbal en werd de club veroordeeld tot het spelen van de play-offs. In de halve finale had het elftal van Óscar García weinig moeite met de nummer negen van de ranglijst, FC Groningen. Door treffers van Davy Klaassen en Jorthy Mokio stond er na 90 minuten een 2-0 zege op het bord, waardoor Ajax de finale bereikte.

10:42

Laatste officiële wedstrijd van het seizoen 2025/26

Om 12.15 uur wordt er vanmiddag afgetrapt in het Kras Stadion in Volendam. Daarmee begint de laatste officiële wedstrijd van het seizoen 2025/26 in het Nederlandse profvoetbal. Gisteren (zaterdag) viel de beslissing in de strijd om degradatie/promotie. In ditzelfde stadion was Willem II na strafschoppen de gelukkige; lees hieronder terug hoe de Tilburgers ten koste van FC Volendam promoveerden naar het hoogste niveau.

Willem II promoveert na penaltythriller: opnieuw keeper die Volendam pijn doet

Willem II keert na één seizoen terug in de Eredivisie na een zenuwslopende penaltythriller tegen FC Volendam. In het Kras Stadion wonnen de Tilburgers met 4-5 na strafschoppen, na een 3-3 eindstand over twee duels.

10:40

Welkom!

Goedemorgen en welkom in dit liveblog! Hier blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de finale van de play-offs om Europees voetbal tussen Ajax en FC Utrecht.

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52

