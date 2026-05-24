LIVE play-offs Eredivisie | Ajax en FC Utrecht strijden om plek in voorronde Conference League

Ajax en FC Utrecht nemen het zondagmiddag in Volendam tegen elkaar op in de finale van de play-offs om Europees voetbal. De Amsterdammers rekenden in de halve finale af met FC Groningen (2-0), terwijl FC Utrecht met 3-2 te sterk was voor sc Heerenveen. In de laatste wedstrijd van Ron Jans voor zijn pensioen zullen beide ploegen gaan uitmaken wie er komend seizoen in de voorronde van de Conference League mag instromen. Het duel in het Kras Stadion gaat om 12.15 uur van start en is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.