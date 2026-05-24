LIVE play-offs Eredivisie | Strafschoppen beslissen finale tussen Ajax en FC Utrecht

Ajax en FC Utrecht nemen het zondagmiddag in Volendam tegen elkaar op in de finale van de play-offs om Europees voetbal. De Amsterdammers rekenden in de halve finale af met FC Groningen (2-0), terwijl FC Utrecht met 3-2 te sterk was voor sc Heerenveen. In de laatste wedstrijd van Ron Jans voor zijn pensioen zullen beide ploegen gaan uitmaken wie er komend seizoen in de voorronde van de Conference League mag instromen. Het duel in het Kras Stadion gaat om 12.15 uur van start en is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.

LIVE play-offs Eredivisie: Ajax - FC Utrecht Ajax gaat Europa in BREAKING El Karouani mist! Paes keert zijn inzet, en dat houdt in dat Ajax Europa in zal gaan. ⚽ Gaaei scoort (4-3) Gaaei scoort ook: 4-3 voor Ajax! ⚽ Ook Blake scoort (3-3) Invaller Blake stuurt Paes de verkeerde kant op: 3-3. ⚽ Godts scoort (3-2) Mika Godts schiet de bal door het midden en stuurt Barkas de verkeerde kant op: 3-2 voor Ajax. ⚽ Zechiël scoort (2-2) BREAKING Zechiël maakt 'm nog mooier dan Weghorst. Opnieuw een schitterende penalty: 2-2. ⚽ Weghorst scoort (2-1) Een schitterende strafschop van Weghorst: 2-1. ⚽ Utrecht komt op gelijke hoogte (1-1) El Arguioi scoort namens FC Utrecht (1-1) ⚽ Klaassen scoort (1-0) Klaassen scoort wel. Ajax op voorsprong (1-0) 🧤 Haller mist (0-0) De eerste penalty wordt genomen door een specialist: Haller, die mist. Paes pakt zijn inzet. 120' - Penalty's 1-1) We gaan strafschoppen nemen! 118' - Laatste paar minuten (1-1) Spelers houden het amper nog vol in het KRAS Stadion. Het is een slijtageslag geworden, die er bijna op zit. 109' - Carrizo raakt de paal (1-1) Ajax-invaller Carrizo raakt nu de bal. Het is niet voor het eerst dat Ajax het aluminium raakt vandaag. 107' - Uit het niets (1-1) De goal van Zechiël komt compleet uit de lucht vallen. Het is de eerste kans die de bezoekers kregen in deze verlenging. 106' - Utrecht komt op gelijke hoogte (1-1) BREAKING GOAL! FC Utrecht komt op gelijke hoogte. Het is Feyenoord-huurling Zechiël die de 1-1 maakt. 105' - De bal rolt weer (1-0) De tweede helft van de verlenging is begonnen! FC Utrecht zet Mike van der Hoorn in als extra spits. Hij moet voor gevaar gaan zorgen.