LIVE play-offs Eredivisie | Strafschoppen beslissen finale tussen Ajax en FC Utrecht

24 mei 2026, 10:15   Bijgewerkt: 14:57
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Ajax en FC Utrecht nemen het zondagmiddag in Volendam tegen elkaar op in de finale van de play-offs om Europees voetbal. De Amsterdammers rekenden in de halve finale af met FC Groningen (2-0), terwijl FC Utrecht met 3-2 te sterk was voor sc Heerenveen. In de laatste wedstrijd van Ron Jans voor zijn pensioen zullen beide ploegen gaan uitmaken wie er komend seizoen in de voorronde van de Conference League mag instromen. Het duel in het Kras Stadion gaat om 12.15 uur van start en is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.

12m geleden

15:09

Ajax gaat Europa in

El Karouani mist! Paes keert zijn inzet, en dat houdt in dat Ajax Europa in zal gaan.

14m geleden

15:08

⚽ Gaaei scoort (4-3)

Gaaei scoort ook: 4-3 voor Ajax!

14m geleden

15:07

⚽ Ook Blake scoort (3-3)

Invaller Blake stuurt Paes de verkeerde kant op: 3-3.

15m geleden

15:07

⚽ Godts scoort (3-2)

Mika Godts schiet de bal door het midden en stuurt Barkas de verkeerde kant op: 3-2 voor Ajax.

16m geleden

15:06

⚽ Zechiël scoort (2-2)

Zechiël maakt 'm nog mooier dan Weghorst. Opnieuw een schitterende penalty: 2-2.

17m geleden

15:05

⚽ Weghorst scoort (2-1)

Een schitterende strafschop van Weghorst: 2-1.

17m geleden

15:04

⚽ Utrecht komt op gelijke hoogte (1-1)

El Arguioi scoort namens FC Utrecht (1-1)

18m geleden

15:03

⚽ Klaassen scoort (1-0)

Klaassen scoort wel. Ajax op voorsprong (1-0)

19m geleden

15:03

🧤 Haller mist (0-0)

De eerste penalty wordt genomen door een specialist: Haller, die mist. Paes pakt zijn inzet. 

26m geleden

14:55

120' - Penalty's 1-1)

We gaan strafschoppen nemen!

28m geleden

14:53

118' - Laatste paar minuten (1-1)

Spelers houden het amper nog vol in het KRAS Stadion. Het is een slijtageslag geworden, die er bijna op zit.

39m geleden

14:43

109' - Carrizo raakt de paal (1-1)

Ajax-invaller Carrizo raakt nu de bal. Het is niet voor het eerst dat Ajax het aluminium raakt vandaag.

40m geleden

14:42

107' - Uit het niets (1-1)

De goal van Zechiël komt compleet uit de lucht vallen. Het is de eerste kans die de bezoekers kregen in deze verlenging.

41m geleden

14:40

106' - Utrecht komt op gelijke hoogte (1-1)

GOAL! FC Utrecht komt op gelijke hoogte. Het is Feyenoord-huurling Zechiël die de 1-1 maakt.

42m geleden

14:39

105' - De bal rolt weer (1-0)

De tweede helft van de verlenging is begonnen! FC Utrecht zet Mike van der Hoorn in als extra spits. Hij moet voor gevaar gaan zorgen.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker!
2.917 Reacties
1.335 Dagen lid
19.805 Likes
Kramer
De Wit wordt weer gespaard en mag 10 gele kaart overtredingen maken voordat hij er 1 krijgt in minuut 85.

Martine
283 Reacties
472 Dagen lid
820 Likes
Martine
Denk niet dat mijn ploegje zich net zo op de slachtbank laat leggen als FC Groningen. Wordt spannend hoop ik maar. En dan maar hopen dat Volendam “heel blijft” na de wedstrijd

Vriendje Stokvis
1.904 Reacties
612 Dagen lid
9.127 Likes
Vriendje Stokvis
Weghorst word weer gespaard. Die mag schijnbaar alles doen. Van schoppen slaan en tekeer gaan tegen de scheidsrechter.

Erkende gebruiker!
Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52

