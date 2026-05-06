Sepp van den Berg blikt terug op bizarre drankcultuur en emotionele degradatie

kijkt met de nodige verbazing en ontzag terug op eerdere fases in zijn carrière. In een uitgebreid interview bij Day1 met Jay-Jay Boske spreekt de centrumverdediger openhartig over de opmerkelijke drinkcultuur in de Engelse Championship en de emotionele degradatie die hij meemaakte in Duitsland.

De Nederlander kwam twee seizoenen op huurbasis uit voor Preston North End op het tweede niveau van Engeland en geeft aan dat een van de leukste periodes van zijn carrière te vinden. "Op het tweede niveau van Engeland is het lachen, gieren, brullen", zo blikt Van den Berg terug op zijn tijd in de Championship. Volgens de verdediger is de competitie loodzwaar vanwege het grote aantal wedstrijden, maar namen de spelers de sport een stuk minder serieus. "Op een zaterdag na een wedstrijd gingen we gewoon stappen terwijl we dinsdag weer een wedstrijd hadden", aldus Van den Berg. Ook de zondagen verliepen vaak niet volgens een topsportregime. "Of we gingen op een zondag daydrinken, dan zaten we de hele dag in Manchester ergens buiten bier te drinken", herinnert hij zich. De verdediger keek als negentienjarige zijn ogen uit: "Toen zat ik daar echt bij met het idee van ‘hoe ben ik hier beland’".

Een heel ander uiterste beleefde Van den Berg toen hij door Liverpool werd verhuurd aan het Duitse FC Schalke 04. Dat seizoen eindigde in een sportief drama, aangezien de club uit Gelsenkirchen op de laatste speeldag degradeerde uit de Bundesliga. "Dat is zo’n grote club en om te zien wat het met de mensen doet dan doet dat wel pijn", vertelt de mandekker over die bewuste periode. De emoties in het stadion lieten een diepe indruk op hem achter. "Ik keek de tribunes op en mensen moesten allemaal huilen", beschrijft hij de taferelen. Volgens Van den Berg is de voetbalbeleving bij onze oosterburen ongekend. "In Duitsland leven de mensen echt voor het voetbal, misschien nog wel meer dan in Engeland", stelt de verdediger. Hij benadrukt dat veel supporters in de omgeving van de club het financieel niet breed hebben en hun weinige geld aan Schalke spenderen. "Om dan te zien dat hun wereld instort, maakt het wel lastig", besluit hij.