AC Milan wil voormalig Ajax-talent lozen, FC Utrecht hoopt toe te slaan

AC Milan is voornemens om het contract van af te kopen, dat meldt WFCGroningen op X. Meerdere Nederlandse clubs houden de situatie van de verdedigende middenvelder nauwlettend in de gaten, waarbij FC Utrecht momenteel de belangrijkste gegadigde lijkt te zijn. In de Domstad worden zowel een huurconstructie als een transfervrije overstap zorgvuldig afgewogen. Het is echter nog afwachten hoe het kamp van de speler zelf tegenover de plannen van de Italiaanse grootmacht staat.

De sportieve situatie van de voormalig speler van Ajax is in Milaan uitzichtloos geworden. Vos maakte in augustus 2024 voor een bedrag van circa drie miljoen euro de overstap naar de Serie A. Afgelopen seizoen speelde hij geen enkele minuut voor Milan Futuro, het beloftenteam van de club. Omdat eerdere pogingen om hem te verhuren op het laatste moment afketsten, wil de clubleiding nu meewerken aan een definitief vertrek om zijn salaris van de begroting te schrappen.

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Mocht AC Milan daadwerkelijk overgaan tot het ontbinden van het contract, dan krijgt Vos transfervrije status. Technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht ziet hierin een buitenkans om de selectie te versterken. De Domstedelingen zitten op het vinkentouw om hem in te lijven, al zijn zij niet de enigen met interesse. Ook zijn oude werkgever Ajax wordt genoemd als een van de partijen die de ontwikkelingen rondom de controleur nauwlettend volgt. Eerder werden eveneens sc Heerenveen, FC Groningen en Willem II gelinkt aan Vos, maar die interesse is momenteel minder concreet dan die vanuit Utrecht.