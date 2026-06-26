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Ajax slaat slag bij Atlético: Jano Monserrate tekent zesjarig contract

26 juni 2026, 22:46
Jano Monserrate / Ajax
Foto: © Imago/realtimes
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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Ajax heeft de komst van Jano Monserrate definitief afgerond. De twintigjarige aanvallende middenvelder van Atlético Madrid bevindt zich momenteel in Amsterdam en zet daar zijn handtekening onder een contract tot medio 2030, zo weet Voetbal International te melden.

De linksbenige spelverdeler beschikte in de Spaanse hoofdstad over een contract dat nog slechts één jaar doorliep, waardoor de Amsterdammers een gunstige deal hebben kunnen sluiten. Welk bedrag er exact wordt overgemaakt voor de diensten van de speler, is officieel niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de clubs de laatste hand leggen aan afspraken over mogelijke bonussen en een doorverkooppercentage. Monserrate maakte afgelopen seizoen zijn debuut in de hoofdmacht van Atlético en kwam tot twee officiële optredens in La Liga. Het grootste deel van zijn minuten maakte de Spanjaard echter in het beloftenteam, waar hij in 31 wedstrijden goed was voor twee treffers.

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In Nederland zal hij in eerste instantie aansluiten bij de selectie van Jong Ajax, met als doel om op termijn door te stromen naar het eerste elftal. De aanwinst komt vermoedelijk uit de koker van technisch directeur Jordi Cruijff. De komst van de speler, die zowel op de nummer tien-positie als op de flanken uit de voeten kan, past in de grootschalige renovatie die momenteel bij de club plaatsvindt.

Monserrate is de tweede inkomende transfer van deze zomer voor de nummer vijf van het afgelopen Eredivisie-seizoen. Eerder vandaag presenteerde de club al de eveneens twintigjarige linksback Fouad Zahouani, die voor een vast bedrag van een half miljoen euro overkwam van het Marokkaanse Union Touarga Sportif. 

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Jano Monserrate

Jano Monserrate
Atlético Madrid
Team: Atlético
Leeftijd: 20 jaar (28 jan. 2006)
Positie: Middenvelder
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
A Madrid II
31
2
2025/2026
Atlético
2
0
2024/2025
A Madrid II
26
1
2024/2025
Atlético
0
0

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