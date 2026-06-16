Derksen haalt uit naar kritiek Nuis op fitheid Oranje: 'Je lult als een wielrenner'

Kjeld Nuis heeft zich dinsdagavond kritisch uitgelaten over de fysieke gesteldheid van het Nederlands elftal tijdens de WK-wedstrijd tegen Japan, maar vond direct Johan Derksen tegenover zich. Volgens de schaatser lag het tempo in het openingsduel veel te laag, terwijl de vaste tafelgast van Vandaag Inside Oranje juist benadrukte dat de internationals over een ijzersterke conditie beschikken.

Tijdens de vroege uitzending van de talkshow schoof Nuis aan. De meervoudig olympisch medaillewinnaar begreep weinig van het spel dat de ploeg van bondscoach Ronald Koeman zondag in Dallas op de mat legde. "Ik vond het tempo vrij laag", stelde Nuis. "Ik ben dan geen voetbalkenner, maar hoezo is er tegen Japan niet te voetballen?" De schaatser ergerde zich aan het excuus dat spelers in de slotfase vermoeid raken. "Ik hoorde de commentator zeggen dat het tempo er wel wat uit is, maar het is de 83e minuut. Hoezo het is de 83e minuut? Volgens mij moet je er negentig, dus zorg dan dat je dat kan en dat je dat conditioneel aankan."

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Derksen was het totaal niet eens met de lezing van zijn tafelgast: "Je lult als een wielrenner," begon hij zijn verweer.. De Snor wees op de speelwijze van de tegenstander, die met veel spelers achter de bal verdedigde. "Tegen zo’n verdediging zoals zij doen, meteen achter de bal met zijn allen, heb je namelijk geen ruimte om ze uit elkaar te spelen", legde Derksen uit. Volgens de analist vergt het hanteren van de lange bal en het inzetten van een stormram veel energie. Daarbij wees hij op het zware clubseizoen dat de voetballers achter de rug hebben, met soms drie duels per week. "Die zijn niet kapot te krijgen conditioneel, dat oogt alleen niet zo op het moment dat ze tegen Japan spelen", verduidelijkte Derksen.

Wel maakte Derksen een uitzondering voor Memphis Depay. De aanvaller van Corinthians kampt met de naweeën van een dijbeenblessure en is nog niet volledig wedstrijdfit. Hoewel Derksen de algehele conditie van de selectie prees, tonen statistieken aan dat Oranje in de slotfase wel degelijk werd afgetroefd op loopvermogen door de hypermoderne pressing van de Japanners. Dit verval in intensiteit trad vooral op nadat Koeman aanvallers als Cody Gakpo, Donyell Malen en Crysencio Summerville naar de kant had gehaald.