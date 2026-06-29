Estavana Polman ‘zenuwachtig’ door vragen over Rafael van der Vaart

Estavana Polman is nog niet klaar om te trouwen met Rafael van der Vaart, zo maakt ze duidelijk in de podcast Studio Sedee. De voormalig handbalster geeft aan juist ‘zenuwachtig’ te worden van de vragen over een huwelijk.

Polman is nu ruim tien jaar samen met Van der Vaart. De oud-voetballer liet eind 2024 weten dat zijn partner geen behoefte heeft om te trouwen. Daar kwam de voormalig handbalster een jaar geleden voorzichtig op terug, maar benadrukte ze geen haast te hebben. In de podcast krijgt Polman daarom de vraag of er al voorzichtige trouwplannen zijn.

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“We zijn al tien jaar samen en ik zeg altijd ooit wel, maar nu nog niet”, maakt de voormalig topsporter duidelijk. “Dus het kan nog tien jaar duren.” Als ze de opmerking krijgt dat ze er zelf niet over gaat wanneer Van der Vaart op zijn knieën gaat, schiet Polman in de lach. “Dan moet je hem wel weer omhoog helpen. Je moet hem wel weer recht overeind krijgen”, grapt ze.

Voor Polman, die deze zomer stopte met haar carrière als handbalster, hoeft trouwen voorlopig dus nog niet. “We hebben eerst even rust nu, we moeten even landen en even onze weg vinden”, zo geeft ze aan. Het stel is momenteel druk bezig met hun verhuizing terug naar Nederland, nadat ze jarenlang in Roemenië woonden. Toch bleven er vragen over een mogelijk huwelijk komen. “Ik word helemaal zenuwachtig van al die vragen die je stelt”, besluit ze het onderwerp.

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