De man die die ervan wordt verdacht model Sylvia Geersen afgelopen weekend in Rotterdam te hebben mishandeld en met een vuurwapen te hebben bedreigd, is naar verluidt een bekende van Henk ten Cate. Dat meldt De Telegraaf dinsdagavond.

Geersen werd afgelopen zaterdag door een man mishandeld in Café van Eijk in Rotterdam. Hij sloeg haar in het gezicht, daarna werd zij 'aan haar haren naar de grond getrokken' en zou ze zijn bedreigd met een wapen. Juicechannel RealityFBI wist zondag te melden dat Ten Cate en zijn vrouw in het café aanwezig waren. De oud-trainer zou de dader bovendien 'hebben geholpen om te vertrekken'.

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Ten Cate was zondag te gast in De Oranjezomer en werd daar door Victor Vlam geconfronteerd met het incident. "Ja, ik wil er eigenlijk verder niet op ingaan. Ik vind het zo'n overdreven gedoe allemaal", luidde de eerste reactie van Ten Cate. Vervolgens ging de trainer in ruste toch inhoudelijk in op de beweringen.

"Ik was daar, dat klopt. En ik ben inderdaad naar buiten gegaan en ik heb min of meer de boel een beetje gesust. Maar ik wil er ook niet te zwaar aan tillen. Zo zwaar was het niet, dus ik wil het hierbij laten." Presentator Hélène Hendriks vatte samen: "Je hebt de boel gesust, dus. Dat is het belangrijkste wat je wil zeggen?" Ten Cate: "Nou ja, het is niet geëscaleerd."

De Telegraaf meldt dinsdag dat de 39-jarige Dianco S. verdacht wordt van de mishandeling van Geerssen. Hij is de neef van de tot levenslang veroordeelde topcrimineel Dino Soerel. Saillant: Dianco S. zou een relatie hebben met de dochter van Ten Cate, Kelsey.

“Wij weten niets van de politie die op zoek is naar mijn cliënt. Als de politie hem wil spreken, dan weet de politie hem en mij te vinden”, reageert advocaat Cem Polat van Dianco S. “Mijn cliënt ontkent de aantijgingen van mevrouw Geersen. Een aandachtige blik op beelden zal leren dat mevrouw Geersen en haar partner zelf verdachten zijn. Net zoals de getuigen in eerdere berichtgeving verbazen wij ons dan ook over het feit dat zij aangifte heeft gedaan.”

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