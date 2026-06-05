is met een verrassende wending in het vliegtuig naar de Verenigde Staten gestapt. Vlak voor het WK werd zijn trainer Arne Slot ontslagen en direct vervangen door Andoni Iraola. In gesprek met ESPN reageert de 27-jarige Oranje-international verrast, maar nuchter op de trainerswissel op Anfield.

Het zijn lastige tijden bij Liverpool. Hoewel de club onder Slot als vijfde eindigde in de Premier League en daarmee kwalificatie voor de Champions League veiligstelde, besloot de clubleiding toch om de trainer te ontslaan. Inmiddels is Bournemouth-manager Iraola al gepresenteerd als zijn opvolger.

Knop omzetten voor het WK

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Gakpo laat een korte stilte vallen als hem gevraagd wordt of hij nu met een ander gevoel naar het WK reist. "Nee, dat staat los van elkaar", zegt de oud-PSV'er standvastig. "Maar het is natuurlijk zonde dat de trainer is ontslagen. Zeker na een seizoen waarin we hebben gestreden om de Champions League te halen. Volgens mij heeft de club een statement naar buiten gebracht met uitleg."

De aanvaller geeft toe dat de spelersgroep compleet overvallen is door het besluit van het bestuur. "Uiteindelijk denk ik dat geen speler dit zag aankomen, maar het is wel gebeurd. Buiten dat werken veel van onze spelers nu naar het WK toe. Dus ik denk dat we het snel naast ons neer moeten leggen. Hoe moeilijk het ook voor iemand kan zijn."

Mooie herinneringen

Ondanks de plotselinge breuk kijkt Gakpo met warme gevoelens terug op de samenwerking met zijn landgenoot. Hij heeft Slot inmiddels ook al een bericht gestuurd. "Om hem te bedanken voor de afgelopen twee jaar. Vorig seizoen was natuurlijk het hoogtepunt. Mooie herinneringen", besluit de Liverpool-aanvaller.