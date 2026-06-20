Gerucht uit Italië: Giménez kan carrière vervolgen in MLS

De toekomst van bij AC Milan hangt aan een zijden draadje nu de club openstaat voor een vertrek van de spits. De kersverse hoofdtrainer Rúben Amorim heeft de clubleiding laten weten op zoek te zijn naar een ander type aanvaller, waardoor volgens Calciomercato een lucratieve transfer naar Amerika voor de hand ligt. Vanuit de Verenigde Staten is er een miljoenenbod in de maak dat het huidige salaris van de Mexicaan kan verdubbelen.

De 25-jarige aanvaller maakte in februari vorig jaar voor ruim dertig miljoen euro de overstap van Feyenoord naar Milaan, maar wist de hoge verwachtingen in San Siro niet waar te maken. In 37 officiële optredens voor I Rossoneri kwam hij niet verder dan zeven treffers. Afgelopen seizoen wist hij in de Serie A zelfs geen enkel doelpunt te maken, mede door een slepende enkelblessure die hem maandenlang aan de kant hield. Binnen de club heerst er hierdoor veel scepsis over zijn capaciteiten om uit te groeien tot de onbetwiste aanvalsleider.

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Vooral Orlando City is nadrukkelijk in de markt om de international over te nemen. De Amerikaanse club is bereid om een bedrag van circa dertig miljoen euro op tafel te leggen, waarmee AC Milan de oorspronkelijke investering vrijwel volledig zou terugverdienen. In Florida ligt een megacontract klaar waarmee de doelpuntenmaker ruim vijf miljoen euro per jaar kan opstrijken. Naast de interesse uit de Verenigde Staten wordt de spits ook begeerd door Lazio. De nieuwe trainer van die club, Gennaro Gattuso, ziet in hem de ideale versterking voor zijn voorhoede.

De situatie in Milaan is definitief gekanteld na de recente aanstelling van Amorim, die op 16 juni officieel werd gepresenteerd als opvolger van de ontslagen Massimiliano Allegri. De Portugese trainer hanteert een dynamisch systeem met drie verdedigers en eist andere kwaliteiten van zijn aanvallers. Volgens de Italiaanse media dreigt de huidige onzekerheid de psychologische weerbaarheid van de speler verder aan te tasten. Hoewel hij zelf graag wil slagen in Europa en droomt van sportieve revanche in het rood-zwart, bestaat de vrees dat hij onder de aanhoudende druk bezwijkt en op het veld blijft onderpresteren.

Voorlopig lijken de transfergesprekken zich nog in een oriënterende fase te bevinden, aangezien de aanvaller momenteel met de nationale ploeg van Mexico actief is op het wereldkampioenschap. Eerder deze week viel hij nog in tijdens de met 1-0 gewonnen groepswedstrijd tegen Zuid-Korea. Feyenoord volgt de ontwikkelingen rondom hun voormalige sterspeler eveneens met bovengemiddelde interesse, omdat de Rotterdammers bij een eventuele doorverkoop recht hebben op een percentage van de transfersom.