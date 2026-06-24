Is de drinkpauze een blijvertje? FIFA-voorzitter Infantino geeft antwoord

De veelbesproken drinkpauzes tijdens het WK van 2026 zouden zomaar een blijvertje kunnen worden. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft laten weten dat de wereldvoetbalbond serieus overweegt om de zogeheten hydration breaks ook bij toekomstige wereldkampioenschappen te handhaven, ondanks de kritiek die de maatregel tijdens het huidige toernooi heeft opgeleverd.

De onderbrekingen, die halverwege beide helften plaatsvinden, zorgen al weken voor discussie. Tegenstanders vinden dat het ritme van wedstrijden wordt verstoord en suggereren dat de extra pauzes vooral interessant zijn vanwege de commerciële mogelijkheden voor televisiezenders. Infantino ziet dat echter anders en benadrukt dat de FIFA na afloop van het toernooi zal evalueren hoe met de regeling wordt omgegaan.

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Volgens de FIFA-preses hebben de pauzes mogelijk juist een positieve invloed op het spel. “Misschien kunnen trainers tijdens zo’n moment bepaalde situaties opnieuw bekijken en fouten corrigeren. Spelers krijgen even rust en kunnen daarna weer op volle snelheid verder. Is dat per se slecht? Misschien is het juist goed”, zegt Infantino.

Infantino wijst op hoge intensiteit van wedstrijden

De FIFA-voorzitter verwijst daarbij naar het spelbeeld tijdens het WK. Volgens hem wordt er op een uitzonderlijk hoog tempo gevoetbald en blijven spelers tot de laatste seconde van wedstrijden vol in de aanval gaan.

“Misschien komt dat deels doordat spelers dankzij die korte pauze even kunnen herstellen en daarna opnieuw kunnen laten zien wat ze in huis hebben”, aldus Infantino.

FIFA ziet drinkpauzes als kwestie van eerlijkheid

Toch blijven juist de drinkpauzes een belangrijk discussiepunt. Vooral in overdekte en gekoelde stadions klonk regelmatig luid protest vanaf de tribunes wanneer het spel rond de 22e minuut van een helft werd stilgelegd.

Infantino vindt het echter belangrijk dat de regels voor iedereen gelijk zijn. “Als we alleen drinkpauzes zouden invoeren bij wedstrijden waar het extreem warm is, dan geef je bepaalde trainers of teams een voordeel of nadeel”, stelde hij.

“Waarom zou een trainer in de ene wedstrijd wel de kans krijgen om invloed uit te oefenen op het verloop van de wedstrijd omdat het warm is, terwijl die mogelijkheid er in een andere wedstrijd niet is?”

Daarnaast ontkent de FIFA-voorzitter dat de bond financieel profiteert van de extra onderbrekingen. Volgens Infantino waren de televisiecontracten al afgesloten voordat werd besloten om de pauzes op alle WK-duels toe te passen.

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