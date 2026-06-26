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Katia Itzel García krijgt bakken met kritiek na Tunesië - Nederland

26 juni 2026, 09:50
Katia Itzel García
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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Scheidsrechter Katia Itzel García ligt onder vuur na haar optreden tijdens de WK-wedstrijd tussen Tunesië en Nederland (1-3). De Mexicaanse arbiter wordt verweten dat zij een duidelijke rode kaart heeft gemist.

Voor García was het een bijzondere avond. De wedstrijd betekende haar debuut op een WK voor mannen. Daarmee is zij bovendien de eerste Mexicaanse vrouwelijke scheidsrechter ooit op dat podium. Haar optreden kon echter op weinig waardering rekenen. Zo miste ze onder meer een overtreding op Ryan Gravenberch, omdat ze met haar rug naar het spel toeliep.

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De meeste kritiek richt zich echter met name op een moment in de vijftiende minuut van de wedstrijd. Mohamed Amine Ben Hamida ging toen met zijn noppen vol op de achillespees van Tijjani Reijnders staan. García gaf geen gele kaart, laat staan rood. Ook de VAR greep niet in.

Dat zorgde voor verbazing bij onder meer De Telegraaf-journalist Jeroen Kapteijns. "De vrouwelijke scheidsrechter uit Mexico maakte weinig indruk, maar je snapt toch ook niet waarom een assistent-scheidsrechter die op een paar meter afstand staat een situatie als deze niet goed beoordeelt", schrijft hij op X.

Ook op sociale media klonk stevige kritiek. Meerdere kijkers vonden dat Ben Hamida met rood van het veld had gemoeten. "Dit is diep en donkerrood", luidt een van de veel gedeelde reacties.

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Vooraf mooie affiches: Haar debuut op een WK voor mannen, de eerste Mexicaanse vrouwelijke scheidsrechter ooit op dat podium.... Allemaal leuk en aardig. Maar het was overduidelijk dat scheidsrechter Katia Itzel García, totaal nog niet toe was/is om op dit niveau te fluiten. Leuk experiment voor haar, maar heel snel vergeten..... Getest, gewogen en vééééél te licht bevonden.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

SWVoetbal
123 Reacties
378 Dagen lid
240 Likes
SWVoetbal
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Vooraf mooie affiches: Haar debuut op een WK voor mannen, de eerste Mexicaanse vrouwelijke scheidsrechter ooit op dat podium.... Allemaal leuk en aardig. Maar het was overduidelijk dat scheidsrechter Katia Itzel García, totaal nog niet toe was/is om op dit niveau te fluiten. Leuk experiment voor haar, maar heel snel vergeten..... Getest, gewogen en vééééél te licht bevonden.

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Tunesië - Nederland

1 - 3
Vandaag gespeeld om 01:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Tijjani Reijnders

Tijjani Reijnders
Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 27 jaar (29 jul. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
28
5
2024/2025
Milan
37
10
2023/2024
Milan
36
3
2022/2023
AZ
34
3

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Zweden
3
0
4
4
Tunesië
3
-10
0

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