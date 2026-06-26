Katia Itzel García krijgt bakken met kritiek na Tunesië - Nederland

Scheidsrechter Katia Itzel García ligt onder vuur na haar optreden tijdens de WK-wedstrijd tussen Tunesië en Nederland (1-3). De Mexicaanse arbiter wordt verweten dat zij een duidelijke rode kaart heeft gemist.

Voor García was het een bijzondere avond. De wedstrijd betekende haar debuut op een WK voor mannen. Daarmee is zij bovendien de eerste Mexicaanse vrouwelijke scheidsrechter ooit op dat podium. Haar optreden kon echter op weinig waardering rekenen. Zo miste ze onder meer een overtreding op Ryan Gravenberch, omdat ze met haar rug naar het spel toeliep.

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De meeste kritiek richt zich echter met name op een moment in de vijftiende minuut van de wedstrijd. Mohamed Amine Ben Hamida ging toen met zijn noppen vol op de achillespees van Tijjani Reijnders staan. García gaf geen gele kaart, laat staan rood. Ook de VAR greep niet in.

Dat zorgde voor verbazing bij onder meer De Telegraaf-journalist Jeroen Kapteijns. "De vrouwelijke scheidsrechter uit Mexico maakte weinig indruk, maar je snapt toch ook niet waarom een assistent-scheidsrechter die op een paar meter afstand staat een situatie als deze niet goed beoordeelt", schrijft hij op X.

Ook op sociale media klonk stevige kritiek. Meerdere kijkers vonden dat Ben Hamida met rood van het veld had gemoeten. "Dit is diep en donkerrood", luidt een van de veel gedeelde reacties.