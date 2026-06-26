Scheidsrechter Tunesië - Nederland staat met rug naar het spel en mist belangrijk moment

Een opmerkelijk moment in de wedstrijd tussen Tunesië en Nederland. Scheidsrechter Katia Itzel García zag een overtreding pop niet, omdat ze met haar rug naar het spel stond. Toch floot ze er uiteindelijk voor.

Na 37 minuten, bij een stand van 0-2 voor Oranje, sprintte Gravenberch met de bal aan de voet richting de helft van Tunesië. Hij werd duidelijk vastgehouden door de Tunesische verdediger Mohamed Ben Hamida, die van achteren zijn shirt greep.

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Gravenberch stond daarna stil en rekende op een fluitsignaal. Ook Ben Hamida staakte even het spel: hij dacht zelf ook een overtreding te hebben gemaakt. Toen het fluitje uitbleef, rende Ben Hamida snel naar de bal en zag hij de kans schoon met veel ruimte voor zich.

Pas toen floot García voor de overtreding. Die kon ze niet hebben gezien, maar ze voelde waarschijnlijk aan dat het een onnatuurlijke situatie was. “Er is wat irritatie omdat er lang wordt gewacht met fluiten”, zei NOS-commentator Jeroen Elshoff evenwel.

Na vijftien minuten liet Ben Hamida zich ook gelden: toen stond hij op de enkel van Tijjani Reijnders. Een kaart leek op zijn plaats, maar García floot alleen voor een overtreding.

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