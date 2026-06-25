Fans van Oranje zijn over het algemeen vrij positief over Ronald Koeman. FCUpdate ging de straat op in Londen en vroeg naar de meningen van Nederlanders, die de bondscoach een mooi rapportcijfer geven. Slechts één supporter geeft een onvoldoende aan Koeman.

Koeman is sinds januari 2023 bezig aan zijn tweede periode als eindverantwoordelijke van het Nederlands elftal. Zijn contract loopt nog door tot het einde van het huidige WK. Na het toernooi wordt bekend of Koeman doorgaat als bondscoach van Oranje. Nederlandse fans in Londen zijn in ieder geval tevreden over de oefenmeester van Nederland.