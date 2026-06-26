LIVE WK 2026 | Oranje neemt gas terug na vroeger voorsprong

Nederland sluit de poulefase van het WK af met een wedstrijd tegen het reeds uitgeschakelde Tunesië in Kansas City. Tegelijkertijd staan groepsgenoten Japan en Zweden in Dallas tegenover elkaar. De ontknoping in Groep F is allesbepalend voor het vervolg van het toernooi van Oranje. Winnen we de poule en stuiten we in de volgende ronde op Marokko, of worden we tweede en wacht een confrontatie met Brazilië? Als het weer geen roet in het eten gooit dan gaan we om 1.00 uur 's nachts (Nederlandse tijd) beginnen op beide velden. De komende uren blijf je in dit liveblog op de hoogte van alle ontwikkelingen rond Tunesië - Nederland en de ontknoping in Groep F.