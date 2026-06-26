LIVE WK 2026 | Oranje neemt gas terug na vroeger voorsprong

Nederland sluit de poulefase van het WK af met een wedstrijd tegen het reeds uitgeschakelde Tunesië in Kansas City. Tegelijkertijd staan groepsgenoten Japan en Zweden in Dallas tegenover elkaar. De ontknoping in Groep F is allesbepalend voor het vervolg van het toernooi van Oranje. Winnen we de poule en stuiten we in de volgende ronde op Marokko, of worden we tweede en wacht een confrontatie met Brazilië? Als het weer geen roet in het eten gooit dan gaan we om 1.00 uur 's nachts (Nederlandse tijd) beginnen op beide velden. De komende uren blijf je in dit liveblog op de hoogte van alle ontwikkelingen rond Tunesië - Nederland en de ontknoping in Groep F.

LIVE WK 2026: Tunesië - Nederland en Japan - Zweden Sorteer op: Laatste Oudste 37' - Tunesië breekt uit (0-2) Door slordig wegwerken van Oranje ligt er ineens ruimte voor de tegenstanders. Tunesië kan er via rechts uit en de bal wordt voorgegeven. Frenkie de Jong houdt handig positie en kan de voorzet er uit halen. Toch een onderbreking? 31' - Aanval Oranje (0-2) Een corner komt in tweede instantie bij Malen terecht. Vanwege een nare stuit kan hij niet vol uithalen en dus beland de bal aan de linkerkant van de zestien. Hier staat Reijnders, die zijn duel weet te winnen. Hij krijgt de bal wel op goal, maar schiet heel zacht. Het is een makkelijke prooi voor de keeper. 29' - Kopkans Oranje (0-2) Nederland geeft gas. Malen versnelt over rechts en krijgt de bal goed mee. Hij geeft hem voor, waar Gakpo vrij kan koppen. De bal gaat te hard naar de grond en gaat daardoor niet op goal. 29' - Schot van Malen (0-2) De corner wordt genomen met een variant, waardoor de aanvaller van veraf alle ruimte heeft. Hij krult de bal naar de verre hoek, maar hij gaat over. 28' - Gravenberch probeert het (0-2) De middenvelder schuift op naar voren en probeert het met een bal in de verre hoek. De bal wordt aangeraakt en gaat over de achterlijn. Hoekschop. 26' - De bal rolt weer (0-2) Na de korte onderbreking hervat Tunesië de wedstrijd met een vrije trap. 22' - Drinkpauze (0-2) Ondanks het slechte weer is het toch tijd voor de drinkpauze, die onder luid boegeroep begint. 19' - Kans voor Oranje (0-2) Nederland komt er weer uit, ditmaal via Dumfries. De rechtsback is helemaal opgestoomt en kan de bal steken op Malen. Hij geeft de bal vlot mee aan Reijnders, die de bal net niet lekker over de uitkomende keeper kan wippen. Het levert Oranje een corner op. 16' - Vrije trap Oranje (0-2) Reijnders is diep op de rechterflank van Tunesië, waar hij na een actie vol op zijn hak wordt gestaan door Hamida. De vrije trap komt voor, maar levert niks op. De bal wordt over gekopt. 15' - Tunesië weer gevaarlijk (0-2) De thuisploeg geeft zich niet zomaar gewonnen. Slimane kruipt voorbij zijn tegenstander en kan scherp voorgeven. Hannibal probeert te koppen maar gaat net onder de bal door. 13' - Verbruggen pakt (0-2) Na een slordig weggegeven corner die snel genomen wordt door Tunesië komt de bal hoog voor de goal. Er kan gekopt worden door Slimane, maar het is niet overtuigend genoeg. De bal komt recht in de handen van Verbruggen. 11' - Volgende kans Oranje (0-2) Tunesië staat in een heel laag blok op eigen zestien en toch lukt het Oranje om er doorheen te komen. De bal komt op de rand van de zestien voor de voeten van De Jong, die het probeert. De bal wordt geblokt. ⚽ 7' - Voorsprong verdubbeld (0-2) BREAKING Reijnders gooit de vrije trap hoog de zestien in, waar Van Dijk klaarstaat om te koppen. De aanvoerder legt de bal slim terug op Brobbey, die vernietigend uithaalt. Zo staat Nederland met nog geen tien minuten op de klok al op een 2-0 voorsprong. 6' - Vrije trap op een mooie plek (0-1) Gravenberch en Malen gaan een combinatie aan op de rand van het zestien meter gebied, maar nog voor Malen langs zijn tegenstander is wordt hij gevloerd. Een mooie plek voor een vrije trap. Laad meer