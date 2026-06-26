Theo Janssen begrijpt niets van het optimisme rond het Nederlands elftal. In Vandaag Inside Oranje stelt de oud-middenvelder dat de wedstrijd in de tweede ronde van het WK, ongeacht of dat nou tegen Brazilië of Marokko is, sowieso lastig wordt voor het Oranje van bondscoach Ronald Koeman.

Oranje begint als koploper in Groep F aan de derde en laatste poulewedstrijd tegen de nog puntloze hekkensluiter Tunesië. Japan, dat tegelijkertijd tegen Zweden speelt, heeft net als Nederland vier punten maar staat op basis van het aantal gescoorde doelpunten op plek twee. Wint Oranje de poule, dan treft het Marokko in de eerste knock-outronde; bij een tweede plaats is Brazilië de volgende opponent. Een belangrijk verschil: de strijd met Marokko zou (om 3.00 uur 's nachts, Nederlandse tijd) plaatsvinden in het Mexicaanse Monterrey, waar de temperatuur rond de 36 graden Celsius ligt. Tegen Brazilië zou (om 19.00 uur) in Houston worden gespeeld in een stadion dat is voorzien van airconditioning.

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In Vandaag Inside Oranje vraagt presentator Wilfred Genee zich hardop af of Nederland er wellicht verstandiger aan zou doen om voor plek twee te gaan, om zo niet 'als een dief in de nacht uitgeschakeld te worden'. "Nee, ok, dan gaan we er in de avond uit", reageert Janssen. "Uiteindelijk is Nederland geen wonderploeg. De volgende wedstrijd gaat voor Nederland sowieso heel lastig worden. Het maakt niet zoveel uit of dat Brazilië of Marokko is."

'Dit is gewoon een middelmatig elftal'

Johan Derksen sluit zich daar volledig bij aan. "De euforie begrijp ik niet helemaal", aldus De Snor. "De spelers ook, die blijven maar zeggen dat ze een hele goede groep hebben die tot veel in staat is. Ze maken opmerkingen over de finale en zo, ze zijn veel te enthousiast over hun eigen kwaliteiten. Dit is gewoon een middelmatig elftal." Genee concludeert: "Die 5-1 (tegen Zweden, red.) heeft de mensen een beetje op hol gebracht, bedoel jij?" Derksen beaamt: "Ja, ja. Toen hebben ze ook goed gespeeld, hoor. Kijk: als het meezit en iedereen zit lekker in de wedstrijd, dan kun je wel een wedstrijd van Zweden winnen. Maar ik denk, inderdaad, als je door de poule heen bent, dan krijg je tegenstanders waar je rekening mee moet houden."

'Verdedigend klopt het voor geen meter'

Janssen stipt aan dat Oranje ondanks de forse winst ook een lastige fase kende tegen Zweden. "Het tweede gedeelte van de eerste helft. Na de reclame, zeg maar, want het is gewoon een reclame die ze verkopen uiteindelijk... daarna was het heel zwak, toen speelde Nederland 25 echt heel zwakke minuten. Na rust was het weer effe tien minuten beter, daarna zakten ze ook helemaal in. Ik vind dat ze heel veel kansen weggeven, heel veel ruimtes. Verdedigend klopt het voor geen meter."

René van der Gijp verwacht op zijn beurt dat Spanje en Frankrijk niet wakker zullen liggen van een eventuele halve finale tegen Nederland. "Maar ik denk: al die andere landen... Van Noorwegen tot de Duitsers, al die landen gaan niet tegen Nederland beginnen met het idee: Die pakken we in", aldus de oud-voetballer.