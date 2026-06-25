LIVE WK 2026 | Oranje treft Tunesië, toeleven naar de ontknoping in Groep F

Nederland sluit de poulefase van het WK af met een wedstrijd tegen het reeds uitgeschakelde Tunesië in Kansas City. Tegelijkertijd staan groepsgenoten Japan en Zweden in Dallas tegenover elkaar. De ontknoping in Groep F is allesbepalend voor het vervolg van het toernooi van Oranje. Winnen we de poule en stuiten we in de volgende ronde op Marokko, of worden we tweede en wacht een confrontatie met Brazilië? Als het weer geen roet in het eten gooit dan gaan we om 1.00 uur 's nachts (Nederlandse tijd) beginnen op beide velden. De komende uren blijf je in dit liveblog op de hoogte van alle ontwikkelingen rond Tunesië - Nederland en de ontknoping in Groep F.

LIVE WK 2026: Tunesië - Nederland en Japan - Zweden Sorteer op: Laatste Oudste Sfeer zit er al goed in! Het is pas 10.30 uur, maar in Kansas City zit de sfeer er al goed in. Op beelden van OnsOranje gaan fans van het Nederlands elftal al los op het fanplein. Akkefietje op Oranjetraining De sfeer is over het algemeen uitstekend in de selectie van het Nederlands elftal, maar gisteren verschenen er toch tegenstrijdige beelden op het internet. Onder meer Denzel Dumfries en Ryan Gravenberch raakten in een klein akkefietje. Die beelden zijn hieronder te bekijken. Akkefietje op training Oranje: twee spelers pakken elkaar hard aan Het liep woensdag even hoog op tijdens de training van het Nederlands elftal richting het duel met Tunesië. Tijdens een rondo ontstond er irritatie tussen onder anderen Denzel Dumfries, Ryan Gravenberch, Noa Lang en Lutsharel Geertruida. Lees verder Geen best vooruitzicht De weersvoorspellingen zijn niet positief in aanloop naar de wedstrijd tussen Oranje en Tunesië. De kans is tachtig procent (!) dat het duel vertraging oploopt. En dat terwijl we pas om 01.00 uur (Nederlandse tijd) aftrappen... Meer over de weersverwachtingen lees je in het artikel hieronder. '80 procent kans op vertraging bij Tunesië - Nederland' Weerman Mike Nicco van KCTV5 heeft zich in gesprek met Noa Vahle uitgelaten over de weersverwachting rond het duel van Oranje met Tunesië. Nicco houdt rekening met tachtig procent kans op vertraging en een vertraging van vijf uur. Lees verder Ontknoping van Groep F De ontknoping van Groep F staat om 01.00 uur (Nederlandse tijd) op het programma. Bij aanvang van de derde en laatste speelronde heeft Oranje vier punten, waarmee het aan kop gaat in de poule. Japan volgt de ploeg van Ronald Koeman op de voet, met evenveel punten. Zweden is de nummer drie, terwijl Tunesië - de tegenstander van vanavond voor het Nederlands elftal - Groep F gaat afsluiten als hekkensluiter. Nederland neemt het op tegen Tunesië, terwijl Zweden en Japan op hetzelfde moment tegen elkaar spelen. Welkom! Goedendag en welkom in ons liveblog! In deze pagina wordt je op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen van de laatste groepswedstrijd van het Nederlands elftal, tegen hekkensluiter Tunesië. Ook de verrichtingen bij Zweden - Japan worden in dit blog nauwlettend in de gaten gehouden.