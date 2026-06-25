Ibrahim Afellay wijst favoriet aan bij Nederland - Marokko: 'Je wordt afgeslacht'

Ibrahim Afellay is woensdagnacht niet onder de indruk geraakt van het spel van Marokko. De Leeuwen van de Atlas wonnen weliswaar met 4-2 van Haïti, maar waren volgens Afellay te slordig in balbezit. De analist van de NOS denkt dat Nederland die fouten zou afstraffen, als beide landen elkaar treffen in de zestiende finale.

Als het Nederlands elftal zich verzekert van de eerste plek in Groep F van het WK, wacht op dinsdag 30 juni 03.00 uur Nederlandse tijd een wedstrijd tegen Marokko. “Ik denk dat het een kijkcijferrecord wordt voor dat tijdstip”, zegt Afellay lachend. “Op basis van deze wedstrijd hoeft Ronald Koeman zeker niet wakker te liggen van Marokko.”

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“Ik vond Marokko in de tweede helft heel matig spelen, al zijn er natuurlijk wel vier wijzigingen geweest”, aldus Afellay, doelend op de reserverollen voor Azzedine Ounahi, Ayyoub Bouaddi, Issa Diop en Noussair Mazraoui

"Als je ziet hoe Marokko telkens balverlies lijdt...", vervolgt Afellay. "Tegen betere tegenstanders word je gewoon geslacht. Je brengt tegenstanders in de wedstrijd door onnodig de bal te verliezen, op plekken waar je die niet mag verliezen."

Met name rond het uur leverde Marokko meermaals de bal op slordige wijze in. “Je kan het je niet veroorloven om de bal zo te verliezen tegen betere ploegen, en Nederland heeft echt een heel goede ploeg. Die hebben zoveel snelheid voorin, die laten dit niet onbenut."

Ook Ismael Saibari baalde van het slordige spel van Marokko. “Het was een heel intense wedstrijd. Maar ik denk dat dat ook deels aan onszelf lag, omdat we Haïti in de wedstrijd lieten komen en onnodige doelpunten tegen kregen”, zei de PSV’er.