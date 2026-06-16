Lineth Beerensteyn vervolgt carrière bij Real Madrid

heeft een transfervrije overstap naar Real Madrid afgerond en tekent een contract voor drie seizoenen in de Spaanse hoofdstad. Tijdens de eerste gesprekken met de clubleiding nam de aanvalster echter geen blad voor de mond en wees ze direct op een gebrek aan strijdkracht bij de huidige selectie.

De 125-voudig international sluit met de overstap naar Spanje een succesvolle periode bij VfL Wolfsburg af. In Duitse dienst was de aanvalster goed voor 34 doelpunten in 63 officiële wedstrijden. In haar eerste seizoen ze zich zelfs tot topscorer van de Bundesliga met zestien treffers.

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Toen de bestuurders van Real Madrid in het voorjaar met Beerensteyn om de tafel zaten, had ze een specifieke vragenlijst voorbereid over de speelstijl en trainingen. Daarbij gaf ze direct haar ongezouten mening over de prestaties van de ploeg, die onlangs als tweede eindigde in de Liga F achter aartsrivaal FC Barcelona. "Ik vertelde ze ook dat ik bij Real Madrid dit seizoen wat miste. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Dan weten ze ook hoe ik naar voetbal kijk en krijgen ze wat feedback", laat de doelpuntenmaakster weten tegenover het AD. De tweede aanvoerder van Oranje miste passie bij de Spaanse vrouwen. "Je voelde geen wil om te winnen bij die meiden", stelt ze. "Je zag nét even niet die extra tackle, bijvoorbeeld. Terwijl we in Duitsland achter een bal aan rennen, waarvan iedereen vanaf tien kilometer afstand ziet dat je die niet gaat halen. Dat is een mentaliteit die ik meeneem".

Die onverzettelijkheid ontwikkelde de spits deels in de Bundesliga, maar ook in haar jeugd bij DHC in Delft, waar ze als enige meisje tussen de jongens speelde. Ook het verlies van haar moeder, die haar leerde om nooit op te geven, vormde haar karakter. In Nederland kreeg ze in het verleden regelmatig harde kritiek te verduren na gemiste kansen op grote toernooien, maar daar trekt ze zich weinig meer van aan. "Het lijkt soms alsof de bal net binnenkant paal of net buitenkant paal mij zou definiëren. Ik ben het inmiddels wel gewend, dat is een beetje de Nederlandse media en ik vind het niet meer zo heftig. Ze hebben me niet klein gekregen", klinkt het strijdbaar. Aan opgeven heeft de international dan ook nooit gedacht. "Dat zit niet in mijn aard en dat heb ik ook wel van mijn moeder. Nee, dat is nooit bij mij opgekomen. Dat is gekkenwerk".

De focus van de kersverse Madrileen ligt nu op het nieuwe avontuur in Zuid-Europa. Omdat de Oranje Leeuwinnen deze zomer geen eindtoernooi spelen, kan de focus volledig op de naderende verhuizing naar Spanje. "Ik heb er enorm veel zin in. Zin om daar te wonen, de taal te leren. En de Spaanse cultuur met siësta’s past ook wel bij mij", lacht de aanvalster. "En ik ga alles geven, zodat ik ook hier met trots op terugkijk".