Lionel Messi breekt WK-record met rake vrije trap: Argentinië foutloos in de poule

Argentinië heeft de groepsfase van het WK afgesloten met een overtuigende 1-3 overwinning op Jordanië. De titelverdediger had in Dallas de wedstrijd vrijwel de hele avond onder controle en stelde de zege veilig dankzij treffers van Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez en invaller . Jordanië deed na rust via Musa Al-Taamari nog iets terug, maar kon een nederlaag niet voorkomen.

Argentinië nam direct het initiatief. De ploeg domineerde het balbezit en dacht na zeven minuten al op voorsprong te komen, maar Lo Celso zag zijn fraaie afronding wegens buitenspel afgekeurd worden.

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De druk hield echter aan. Nicolás Otamendi kopte uit een hoekschop over en na negentien minuten viel alsnog de verdiende openingstreffer. Lo Celso kreeg net buiten het strafschopgebied een vrije trap nadat Abu Taha een overtreding op hem had gemaakt en bovendien geel kreeg. De middenvelder krulde de bal fraai in de verre hoek, waarbij doelman Abulaila niet vrijuit ging: 0-1.

Argentinië bleef gevaarlijk en kwam halverwege de eerste helft dicht bij een tweede doelpunt. Lautaro Martínez schoot uit een voorzet van Nicolás Tagliafico tegen de lat, waarna Marcos Senesi in de rebound stuitte op een knappe reflex van Abulaila. De VAR greep vervolgens in, omdat Senesi bij die aanval in het gezicht was geraakt door de uitgestoken voet van Nizar al-Rashdan. De strafschop werd toegekend en Lautaro Martínez schoot overtuigend raak in de linkerhoek voor de 0-2, zijn eerste WK-doelpunt sinds de openingswedstrijd van het toernooi in 2022.

Na rust leek Argentinië snel verder uit te lopen toen Lo Celso opnieuw scoorde, maar ook deze treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Even later trof Martínez met een fraaie afstandsknal de bovenkant van de lat.

Jordanië gaf zich echter niet gewonnen. Direct na de dubbele wissel bij rust zorgde invaller Musa al-Taamari voor een sprankje hoop. Na verzorgd combinatievoetbal leverde Ehsan Haddad een messcherpe lage voorzet af, die al-Taamari bij de tweede paal binnen tikte: 1-2. Daarmee kwam Jordanië in alle drie de groepswedstrijden op het scorebord tijdens zijn WK-debuut.

Argentinië schakelde vervolgens een tandje bij. Na een uur bracht de bondscoach Lionel Messi, Alexis Mac Allister en Thiago Almada binnen de lijnen. Messi liet zich direct zien met een vrije trap over het doel en zag zijn ploeg de controle terugpakken, al bleef een derde treffer lang uit.

Tien minuten voor tijd viel die alsnog. Messi werd op zo'n 25 meter van het doel gevloerd en ging zelf achter de bal staan. Zijn vrije trap was niet onhoudbaar, maar Abulaila stapte de verkeerde kant op, waardoor de bal eenvoudig in het doel rolde: 1-3. Het was Messi's zesde doelpunt van dit WK, zijn negentiende op een WK-eindronde en bovendien scoorde hij daarmee als eerste speler voor de zevende WK-wedstrijd op rij.

In de slotfase kreeg Jordanië nog een tegenvaller toen Abu Dahab na een botsing per brancard van het veld moest. Argentinië speelde de wedstrijd vervolgens zonder problemen uit en plaatste zich met opnieuw een overtuigende overwinning voor de laatste 32, waarin Kaapverdië de volgende tegenstander is.