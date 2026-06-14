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Livestream: zo kijk je gratis naar Nederland - Japan op het WK

14 juni 2026, 20:30
Nederland - Japan
Foto: © Imago/Realtimes
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Het Nederlands elftal speelt zondagavond zijn eerste wedstrijd op het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. In Arlington, in de buurt van Dallas, is Japan om 22.00 uur de tegenstander. In dit artikel lees je op welke manier je het WK-duel Nederland - Japan gratis kunt streamen.

Gratis livestream WK-duel Nederland - Japan

Nederland en Japan beginnen zondagavond aan het WK. Om 22.00 uur trappen beide landen af in het Dallas Stadium. De wedstrijd in Groep F wordt uitgezonden door de NOS en is live te streamen via deze link. Ook is het duel live te zien op NPO 1.

Groep F

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Nederland en Japan nemen op het WK van 2026 deel aan Groep F. Daarin nemen beide landen het verder op tegen Zweden en Tunesië. In het verleden stonden Nederland en Japan drie keer eerder tegenover elkaar. Tweemaal eindigde dit in een overwinning voor Oranje, terwijl de meest recente ontmoeting, in 2013, in een gelijkspel eindigde. Een makkelijke wedstrijd lijkt het niet te gaan worden voor Oranje, aangezien Japan in het afgelopen jaar onder meer won van Engeland en Brazilië.

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Nederland - Japan

22:00
Vandaag om 22:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

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