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Livestream: zo kijk je gratis naar Nederland - Marokko op het WK

30 juni 2026, 01:30
Nederland - Marokko
Foto: © Imago/Realtimes
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Het Nederlands elftal speelt in de nacht van maandag op dinsdag in de zestiende finale op het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. In Monterrey is Marokko om 03.00 uur de tegenstander van Oranje. In dit artikel lees je op welke manier je de WK-wedstrijd Nederland - Marokko gratis kunt streamen.

Gratis livestream WK-duel Nederland - Marokko

Nederland en Marokko trappen in de nacht van maandag op dinsdag af voor hun eerste knock-outduel op het WK 2026. Om 03.00 uur start de wedstrijd in het Estadio BBVA in het Mexicaanse Monterrey. Nederland - Marokko wordt uitgezonden door de NOS en is live te streamen via deze link. Ook is het duel live te zien op NPO 1.

Het toernooi tot dusver voor Nederland en Marokko

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Nederland begon het WK met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Daarna herstelde de ploeg zich op indrukwekkende wijze met een overtuigende 5-1 overwinning op Zweden. Doordat in de laatste groepswedstrijd met 3-1 werd gewonnen van Tunesië, eindigde Oranje bovenaan in Groep F.

Ook Marokko begon met een gelijkspel aan het WK: 1-1 tegen Brazilië. Vervolgens boekte de ploeg van Mohamed Ouahbi een 1-0 zege op Schotland en een 4-2 overwinning op Haïti. Omdat Brazilië een beter doelsaldo had, eindigden de Atlasleeuwen op plek twee in Groep C.

Wat verwacht je van Nederland - Marokko?

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Nederland - Marokko

03:00
Vandaag om 03:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Zweden
3
0
4
4
Tunesië
3
-10
0

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