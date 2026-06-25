Livestream: zo kijk je gratis naar Tunesië - Nederland op het WK

Het Nederlands elftal speelt in de nacht van donderdag op vrijdag zijn laatste groepsduel op het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. In Kansas City is Tunesië om 01.00 uur de tegenstander van Oranje. In dit artikel lees je op welke manier je de WK-wedstrijd Tunesië - Nederland gratis kunt streamen.

Gratis livestream WK-duel Tunesië - Nederland

Tunesië en Nederland trappen in de nacht van donderdag op vrijdag af voor hun derde WK-wedstrijd in Groep F. Om 01.00 uur wordt er afgetrapt in het Kansas City Stadium, waar het op dat moment 18.00 uur ‘s avonds is. Tunesië - Nederland wordt uitgezonden door de NOS en is live te streamen via deze link. Ook is het duel live te zien op NPO 1.

Oranje jaagt op groepswinst, Tunesië uitgeschakeld

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Het Nederlands elftal jaagt tegen Tunesië op de eerste plaats in Groep F. Na een gelijkspel tegen Japan (2-2) en een ruime zege op Zweden (5-1) gaat Oranje met vier punten aan kop. Japan heeft evenveel punten en ook een doelsaldo van +4, maar heeft een doelpunt minder gescoord. De ploeg van Koeman zal dus met meer doelpunten verschil moeten winnen van Tunesië dan Japan doet tegen Zweden om zeker te zijn van de groepswinst. Het Noord-Afrikaanse land is na afstraffingen tegen Zweden (5-1) en Japan (4-0) al uitgeschakeld.