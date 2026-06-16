Loting tweede voorronde Europa League: dit staat FC Twente te wachten

FC Twente weet woensdag welke eerste horde genomen moet worden op weg naar Europees voetbal. De Tukkers plaatsten zich dankzij de vierde plaats in de Eredivisie rechtstreeks voor de voorrondes van de Europa League en gaan woensdag de koker in voor de tweede voorronde. FCUpdate zet alles rond de loting op een rij.

FC Twente kende een sterk seizoen in de Eredivisie en eindigde achter PSV, Feyenoord en AZ als vierde. Daardoor stroomt de ploeg van John van den Brom in de tweede voorronde van de Europa League in. Om het hoofdtoernooi te bereiken zullen de Enschedeërs drie voorrondes moeten overleven: de tweede voorronde, de derde voorronde en vervolgens de play-offs.

Mogelijke tegenstanders van FC Twente

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Woensdagochtend maakt de UEFA definitief bekend welke clubs geplaatst en ongeplaatst zijn. Op basis van de huidige coëfficiëntenstatus behoort FC Twente tot de ongeplaatste teams. Daardoor kunnen de Tukkers gekoppeld worden aan een van de sterkere, geplaatste ploegen.

Mogelijke tegenstanders van FC Twente:

SL Benfica (Portugal)

Viktoria Plzen (Tsjechië)

FC Midtjylland (Denemarken)

PAOK (Griekenland)

Maccabi Tel Aviv (Israël)

Anderlecht (België)

Pafos FC (Cyprus)

Winnaar van het tweeluik van Ferencváros

Winnaar van het tweeluik van Qarabag

Omdat de loting van de tweede voorronde plaatsvindt voordat de eerste voorronde is afgewerkt, gaan de wedstrijden van Ferencváros en Qarabag als koppels de loting in. FC Twente weet daardoor mogelijk pas later definitief tegen welke club het speelt.

Chaos rond Europese loting

Vlak voor de loting ontstond er bovendien een opvallende situatie in Tsjechië. Bekerwinnaar MFK Karviná werd door de nationale bond teruggezet naar het derde niveau vanwege matchfixing. Daardoor moet de UEFA bepalen welke gevolgen dit heeft voor de Europese ticketverdeling.

Volgens verschillende media lijkt Viktoria Plzen de Europese plek van Karviná over te nemen. In dat scenario schuift Hradec Králové door naar de tweede voorronde van de Europa League. Omdat die club een lagere coëfficiënt heeft dan Plzen, kan ook de indeling van geplaatste en ongeplaatste teams veranderen. Uiterlijk woensdagochtend wordt daar duidelijkheid over verwacht.

Conference League als vangnet

Zelfs bij uitschakeling in de Europa League is het Europese avontuur niet direct voorbij voor FC Twente. De UEFA heeft namelijk verschillende vangnetconstructies ingebouwd.

Uitschakeling in de tweede voorronde Europa League → instroom in de derde voorronde van de Conference League.

Uitschakeling in de derde voorronde Europa League → instroom in de play-offs van de Conference League.

Uitschakeling in de play-offs van de Europa League → directe plaatsing voor de competitiefase van de Conference League.

FC Twente heeft daardoor de garantie dat het ook na een eventuele Europese tegenvaller uitzicht houdt op een plek in een hoofdtoernooi.

Wanneer speelt FC Twente?

De wedstrijden in de tweede voorronde van de Europa League staan gepland voor 23 en 30 juli. De loting zelf begint woensdagmiddag om 13.00 uur en is te zien op de website van de UEFA. Dan wordt duidelijk welke tegenstander de Tukkers treffen in hun jacht op Europees succes.