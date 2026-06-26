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'Nederland is een topland, veel beter dan Duitsland'

26 juni 2026, 11:33
Jan Paul van Hecke en Brian Brobbey vieren de 0-2 bij Tunesië - Nederland.
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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Ook in België zijn ze inmiddels overtuigd: het Nederlands elftal heeft zijn draai volledig gevonden op het WK. Volgens Sporza-commentator Filip Joos behoort de ploeg van Ronald Koeman zelfs tot de favorieten en schat hij Oranje een stuk hoger in dan Duitsland.

Joos was na het 2-2 gelijkspel tegen Japan nog bijzonder kritisch op Oranje. Vooral bondscoach Ronald Koeman moest het destijds ontgelden vanwege zijn wisselbeleid. Nog geen twee weken later klinkt er echter een totaal ander geluid. "Nederland draait", concludeert de Belgische commentator.

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Joos legt uit waarom hij destijds zo kritisch was. "Dit Nederland heeft enorm veel potentieel. Ik zou me nooit zo opwinden over een ploeg waarvan ik dat potentieel niet zie. Ik vind Nederland een topland. Ik schat hen veel hoger in dan Duitsland. Daarom vond ik het zo jammer."

Over Duitsland is Joos een stuk minder enthousiast. Hij verzorgde het commentaar bij de verrassende 2-1 nederlaag tegen Ecuador en was niet onder de indruk. "Ecuador won absoluut verdiend. Duitsland was al zeker van de groepswinst, maar speelde heel pover. Het viel me enorm tegen. Ik zie Duitsland niet ver komen. Het zou me zeer verbazen als dit Duitsland voorbij Frankrijk komt."

Denk jij ook dat Nederland een stuk sterker is dan Duitsland?

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Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

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Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Zweden
3
0
4
4
Tunesië
3
-10
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