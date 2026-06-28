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Nederland - Marokko op tv: waar en hoe laat is de zestiende finale van Oranje te zien?

28 juni 2026, 17:05   Bijgewerkt: 17:13
Nederland - Marokko
Foto: © Imago/Realtimes
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Het Nederlands elftal speelt in de nacht van maandag op dinsdag de zestiende finale van het WK 2026. In het Estadio BBVA in het Mexicaanse Monterrey neemt de ploeg van Ronald Koeman het op tegen Marokko. Waar is de wedstrijd te zien, hoe laat begint de aftrap en wanneer start de voorbeschouwing? FCUpdate zet alles voor je op een rij.

Hoe laat begint Nederland - Marokko?

Nederland en Marokko trappen in de nacht van maandag op dinsdag om 03.00 uur Nederlandse tijd af in het Estadio BBVA in Monterrey. Het duel staat onder leiding van de Braziliaanse scheidsrechter Wilton Sampaio.

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Nederland begon het WK met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Daarna herstelde de ploeg zich op indrukwekkende wijze met een overtuigende 5-1 overwinning op Zweden. Doordat in de laatste groepswedstrijd met 3-1 werd gewonnen van Tunesië, eindigde Oranje bovenaan in Groep F.

Ook Marokko begon met een gelijkspel aan het WK: 1-1 tegen Brazilië. Vervolgens boekte de ploeg van Mohamed Ouahbi een 1-0 zege op Schotland en een 4-2 overwinning op Haïti. Omdat Brazilië een beter doelsaldo had, eindigden de Atlasleeuwen op plek twee in Groep C.

Op welke zender wordt Nederland - Marokko uitgezonden?

De wedstrijd tussen Nederland en Marokko is in Nederland live te zien op NPO 1. De NOS zal vanaf 01.55 uur gaan voorbeschouwen op het eerste knock-outduel van Oranje. Naast de televisie-uitzending is de wedstrijd ook gratis te volgen via de website en app van de NOS.

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Wat verwacht je van Nederland - Marokko?

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3
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3
0
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