Nederlandse voetbaltrainer vier jaar cel in wegens misbruik minderjarigen

De rechtbank in Limassol heeft de Nederlandse voetbaltrainer Jamory L. veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar wegens seksueel misbruik van minderjarige jeugdspelers, zo meldt De Telegraaf. De 45-jarige oefenmeester ontkende de aantijgingen aanvankelijk met klem, maar besloot na het aanhoren van zeven getuigenissen alsnog een volledige bekentenis af te leggen.

Door deze schuldbekentenis liet de aanklager enkele aanvullende aanklachten vallen en ontliep de voormalig clubeigenaar een nog zwaardere straf. De misdrijven vonden vorig jaar plaats tussen februari en juni via online contact. De Amsterdammer richtte zich op twee talenten van zestien en zeventien jaar oud, die destijds verbonden waren aan de Cypriotische voetbalclub APEA Akrotiri.

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L. bood de tieners geld en seksspeeltjes aan in ruil voor foto's en video's. Ook stuurde de voetbalbestuurder beelden waarop hij masturbeerde naar de minderjarigen. Tijdens de rechtszaak bleek bovendien dat de Nederlander een van de slachtoffers 150 euro had geboden voor seksuele gemeenschap.

Eerder deze maand deed de Cypriotische rechtbank definitief uitspraak. Naast de celstraf heeft de rechter bepaald dat de veroordeelde na zijn vrijlating drie jaar lang geen training mag geven aan minderjarigen op het eiland. Tevens is het de man in die periode verboden om te werken of te wonen in de nabijheid van voorzieningen die door kinderen worden gebruikt, zoals speelpleinen.

Eerdere veroordeling in Nederland ontlopen

Het is niet de eerste keer dat de jeugdtrainer juridisch in de problemen komt. Ruim tien jaar geleden vluchtte de man halsoverkop naar het buitenland, vlak voordat hij in Nederland werd veroordeeld. In 2016 achtte de rechter bewezen dat hij zich in 2014 had vergrepen aan een achttienjarige speler van de Enschedese amateurclub Vogido.

"Hij dwong me mijn broek uit te trekken", zo luidde een van de verklaringen destijds over de handelwijze van L.. Voor dit vergrijp kreeg de toenmalig hoofdtrainer drie maanden cel, waarvan één voorwaardelijk, en de verplichting om een schadevergoeding te betalen. Dit smartengeld is echter nooit voldaan. De KNVB besloot in 2017 om zijn trainerslicentie definitief in te trekken.

Uitgebreid cv in de nationale en internationale voetballerij

Voordat de misstanden aan het licht kwamen, bouwde L. een uitgebreid cv op in de voetballerij. In Nederland was de oefenmeester onder meer werkzaam in de jeugdopleidingen van FC Utrecht, FC Volendam en Almere City FC. Zijn bekendste rol vervulde de Amsterdammer bij FC Twente, waar hij fungeerde als hoofd jeugdopleiding bij de vrouwenafdeling en als assistent-trainer van het eerste vrouwenteam. In die hoedanigheid werkte de assistent nauw samen met Arjan Veurink, de latere bondscoach van de Oranje Leeuwinnen.

Ook in het buitenland was de voetbalbestuurder actief, waaronder bij het Amerikaanse Colorado Rapids en de Cypriotische clubs Aris Limassol en Anorthosis Famagusta.

Banden met Cypriotische club doorgesneden

In januari 2020 werd de Nederlander eigenaar en voorzitter van APEA Akrotiri, een club die momenteel uitkomt op het tweede professionele niveau van Cyprus. De bestuurder had de ambitie om van de vereniging een springplank voor internationaal talent te maken. Na zijn arrestatie in de zomer van vorig jaar is de formele rol van de veroordeelde binnen de club echter beëindigd. Tegenwoordig is de dagelijkse leiding in handen van algemeen directeur Shahrooz Katoozian en voorzitter Mehdi Mohtasham.